東方日報B1：匯市商品5月續震

地緣政治角力嚴峻，繼承「戰略大師」李光耀衣缽、出任新加坡總理多年的李顯龍預言，不同陣營之間的敵意與劍拔弩張於長時間不會消失。而美國因應遏制國內通脹乘勢加緊收回流動性，潛在打擊戰略對手的經濟，意味反映經濟基本面、從而影響股市運行的外匯及大宗商品市場，本月勢掀波瀾！

【人幣轉跌 每百港元兌85 專家憂再貶 勿急做定存】

反映國際市場的離岸人民幣上周五曾跌穿6.69兌每美元大關，惟同日召開的中央政治局會議提到，要加大宏觀政策調節力度穩定內地經濟等，消息令離岸人民幣應聲反彈逾500點子，收復盤中所有失地。可惜鑑於美國聯儲局即將加速「收水」，內地製造業數據進一步收縮，離岸人民幣周一曾再度轉跌最多480點子，低見6.6894，即每百港元兌約85元人民幣，專家不排除本月有失守6.8之虞。

獨立外匯商品分析師盧楚仁指，離岸人民幣兌每美元近7年來一直於6.2至7.2的大型區間內上落，若弱勢加劇，5月有機會邁向6.84，即每百港元升上87元人民幣左右，主要是疫情拖累內地經濟轉差，以及中美債息倒掛，驅使資金流向投資評級較高的美債。

不少港人因高息而鍾情敍做人民幣定存，但隨着近期人民幣匯價波動增加，更需注意風險。上古國際集團董事梁彥穎指出，中美貨幣政策一鬆一緊，人民幣匯價短期難大升，若早已做了人民幣定存去分散資產風險，就繼續持有，但若要兌換新一批人民幣，就不妨先等一、兩個月，以看清美息上升幅度及內地疫情發展，人民幣走勢轉穩後才作定存決定，以免做了定存後便鎖死了資金。

不過，人民幣定存始終比港元定存高息。若存戶有此想法，香港財務策劃師學會主席李澄幸提醒，由於美國已進入加息周期，人民幣匯價短線可能受壓，事前要衡量自己日後使用人民幣的需求，避免「賺息蝕價」，亦要留意人民幣定存優惠的條款。盧楚仁亦稱，鑑於人民幣短期仍存在下跌空間，不建議市民急於做人民幣定存。

寶華世紀資本市場經濟分析師李焜明表示，目前人行仍有空間放寬金融利率政策，而人民幣匯價近期持續疲弱，主因是新冠肺炎疫情在內地持續蔓延，加深市場擔憂內地本季經濟將顯著回落。內地今年經濟表現將視乎中央針對疫情所採取的封關措施及疫情何時符合政府的「清零」目標，他把內地今明兩年經濟增長預測分別調低至4.9%和5.5%。

另外，近日人民幣下跌無非因為美元節節上漲，李焜明指，這是由於美國經濟發展持續，失業率下滑至3.7%的「全民就業」水平，以及聯儲局官員相繼「放鷹」，擴大美國債息與其他經濟體的差距。

同樣重要的是，俄羅斯揮軍烏克蘭超過兩個月，雙方在談判桌上沒有取得階段性進展，英國首相約翰遜早前不諱言俄烏戰事可能拖至2023年底。綜合經濟、利率、地緣政治等因素，投資者傾向選擇持續吸納全球流通度最高且最安全的國際營商貨幣美元作為避風港。

國際貨幣基金組織(IMF)副總裁岡村健司亦稱，環球通脹恐比各國央行現時預測的更嚴重，繼而驅使央行以更大力度「收水」，並對各國分成不同陣營後對全球繁榮的不利影響表示擔憂。

李焜明亦指，以現時能源價格上升及供應鏈受阻等，美國通脹今年第二至第三季仍會處於6至9%高位，預計聯邦基金利率明年才會「見頂」，屆時攀升到2.75至3厘，以半厘一次計算，等於聯儲局還會加息5次。

【歐盟研年底前禁運俄油 能源戰惡化 油價睇110關】

中國嚴格防疫、俄烏戰爭及央行收水等上月撼動全球股市之際，大宗商品指數展示非凡韌力，上月累漲3.7%，反映全球滯脹風暴非等閒。紐約期油4月累飆6.3%，為2018年1月以來最勁；布蘭特期油也漲4.3%；美國天然氣期貨升幅達創紀錄的28%。作為「經濟晴雨表」的工業金屬則下挫，倫敦期鋁4月瀉12.7%；期銅挫5.8%。

展望5月，由俄羅斯總統普京發動的能源戰可能急速惡化！外媒引述消息報道，歐盟將就俄羅斯侵略烏克蘭一事祭出第6輪制裁，最快周三提交給27個會員國表決。據悉，歐盟將提議在6至8個月內推出禁令，以便各國有時間實現供應多元化。禁令包括年底前禁運俄油，以及將更多俄國銀行剔出環球銀行金融電訊協會(SWIFT)支付體系等。

目前歐盟已禁止俄國煤炭進口，波蘭與波羅的海3國(立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞)要求禁運石油，惟需要歐盟成員國一致支持，受阻的可能性不低，匈牙利表明「親俄」，並透露另有9個歐洲國家接受盧布結算，惟未公開承認；奧地利、意大利、斯洛伐克也有保留，因石油禁令會加劇通脹。

在憂慮的同時，各地也加快「去俄化」，芬蘭媒體報道，俄羅斯宣布只能用該國貨幣盧布買天然氣後，俄羅斯天然氣公司(Gazprom)要求芬蘭回應盧布結算，芬蘭已表明拒付，並估計5月21日切斷來自俄國的天然氣供應，正着手尋找替代來源或減少工業生產。德國披露在降低俄國能源依賴持續取得進展，料今年夏季結束前完全擺脫俄油。

普京的能源戰使油價暴漲，帶挈沙特阿拉伯首季國內生產總值(GDP)按年增9.6%，為10年最高。其中，石油產業首季按年飆20.4%；非石油產業則增長3.7%，足見高油價對該國的重要性。評級機構惠譽早前預測，沙特或在2022年寫下自2013年以來的首度財政盈餘。

至於「主角」天然氣，自2月24日俄烏衝突以來，美國天然氣價已累飆50%，惟當地兩大生產支柱阿帕拉契地區(Appalachian)和西德州正面臨產量增長放緩，恐未能完全彌補歐盟缺口。歐洲最大的經濟體每天從俄羅斯進口約183億立方英呎的天然氣，而美國目前可出口的僅約98億立方英呎，雖有多家公司正尋求擴大出口，但預計至少兩年內不會有大規模增長。分析師估計，2022年基準天然氣價格平均將達每百萬英熱單位(mmBtu)4.24美元，創近8年最高。美國天然氣價周一徘徊7.42美元，升逾2%，較今年開局3.5美元倍升。

Gazprom則公布，今年首4個月天然氣出口量降至501億立方米，按年跌27%；對中國供應量則按年大升約六成。

油價周一雖一度跌3%，但仍處每桶100美元樓上，獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，短期傾向橫行整固，主因是歐洲地緣局勢持續緊張，包括最近有傳芬蘭及瑞典或5月同時申請加入北大西洋公約組織。他預期，紐油兩個重要支持分別在93美元和87.5美元，整固完成後可上望110美元以上。

期金則繼續回吐，低見每安士1,857.5美元，跌2.8%。盧楚仁認為，聯儲局本周落實加息0.5厘的機會極高，金價消化相關壞消息後，市場會重新聚焦地緣政局及通脹持續升溫，料金價5月可再挑戰2,000美元大關。