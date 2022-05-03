美股道指跌幅擴至450點　美債息急揚

市場觀望美國聯儲局本周勢加息半厘，以應對逾40年高位的通脹水平。美股3大指數在5月首個交易日全線下挫，道指至中段報32,527點，跌450點或1.36%；標指報4,071點，跌60點或1.46%；納指報12,217點，跌116點或0.95%。

美國國債孳息率周一(2日)繼續上揚，其中，10年期美債孳息率一度升穿3厘，創自2018年12月3日以來最高，其後報2.97厘，升8.8點子。

Benchmark合夥人Bill Gurley在社交平台發文警告，整個世代的企業家及科技投資者在長達13年的牛市，特別在驚人增長的下半時期中建立對企業估值的遠景，這個「無法吸取教訓」的過程對很多人而言將是痛苦、驚訝﹐以及不安的。亞馬遜創辦人貝索斯回覆其貼文稱，當市場給予教訓時，結果將是慘痛的。

全球首富馬斯克亦分享其兩大長線投資建議，只買入那些所生產的產品或服務能令人信任的公司股票；賣出的時機為當發現企業的產品或服務質素正開始倒退，並提醒在市場恐慌時，要保持冷靜。

另外，美國最新經濟數據不如預期，使投資者入市態度更為審慎。美國供應管理協會(ISM)公布，4月ISM製造業採購經理指數(PMI)錄得55.4，創2020年9月以來新低，大幅低於市場預期57.6，以及低於3月的57.1；其中，ISM新訂單指數錄得53.5，降至2020年5月以來最低水平。

ISM指出，美國製造業雖然連續第23個月表現良好，但需求按月增長放緩，可能是由於交貨期延長和數十年來原材料價格上漲和消費疲軟(由於勞動力限制)所致。海外合作夥伴正在經歷新冠疫情的影響，短期內給美國製造業帶來了不利影響。