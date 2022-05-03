陳蓓敏：中移動為防守之選 上望阻力位...

美企公布季績，普遍業績不俗。手機之王蘋果公司，上季盈利升約6%，達250億美元，高於市場預期232億美元，帶動相關板塊做好。英特爾上季盈利升1.4倍至81億美元。Twitter首季盈利為5.13億美元，增長6.5倍。納指重返12,800水平，道指重奪34,000關口。本周四將是聯儲局議息會議，美國首季經濟GDP跌1.4%，較預期增長1%為差，去年第四季GDP為6.9%，兩季數據差異甚巨。聯儲局會否一次過加息50點子，難預料，或是5月和六月各加25點子，令市場較易接受。有消息指，中美監管機構積極溝通中概股審計文件檢查事宜，即令恒生科指上周五彈升一成，個別新經濟巨企股價升逾15%。

為刺激內地股市交易量，中國證券登記結算所宣布上周五下調股票交易過戶費50%。上證和深證分別重返重要關口3,000和11,000水平。港股受惠外圍股市做好和內地股市反彈，恒指曾高衝逾900點，收報21,089，成交金額約1,651億元，價量齊升。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。其客戶持有)