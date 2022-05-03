美高梅中國首季經調整物業經營虧損2565萬美元

集團指，今年首季度及去年季度均受到澳門在旅遊及入境方面的限制所帶來的嚴重影響。另上季經調整物業EBITDAR包括與訴訟儲備金相關的費用1,800萬元。

經調整物業EBITDAR指未計利息及其他非經營收入(開支)、稅項、折舊及攤銷、開業前及開始費用、與三重淨經營租賃及土地租賃有關的租金支出、來自有關房地產企業投資的未綜合聯屬公司的收入及物業交易淨額前的盈利的一項計量指標，且亦已排除企業支出及以股份為基礎報酬的支出(並非分配予每一營運分部)，及於綜合帳目時合併沖銷與MGM Growth Properties的總租賃有關的租金開支。