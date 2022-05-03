道指升84點　金價跌2.5%

●踏入亞洲時段，美匯指數報103.6；港匯見7.846；離岸人民幣(CNH)報6.6754；美元兌日圓處130.19；歐元報1.0506，英鎊報1.249。金價處1,862.6美元。布油報107.64美元，紐油處105.14美元。比特幣報3.86萬美元。道指期貨跌40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水190點。

●道指最多曾跌527點，至後段強勢反彈，收報33,061點，升84點或0.26%；標指收報4,155點，升23點或0.57%；納指收報12,536點，升201點或1.63%。

●10年期美債孳息率一度升穿3厘，創自2018年12月3日以來最高，其後報2.97厘，升8.8點子。

●美國供應管理協會(ISM)公布，4月ISM製造業採購經理指數(PMI)錄得55.4，創2020年9月以來新低，大幅低於市場預期57.6，以及低於3月的57.1；其中，ISM新訂單指數錄得53.5，降至2020年5月以來最低水平。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報20,828點，較港假期前收市低261點或1.25%。

●外媒周一(2日)引述美國廣播公司(ABC)進行的一項最新民意調查結果顯示，高達94%的美國人對目前的通脹表示擔心。

●城堡資本(Citadel LLC)創始人Ken Griffin表示，美國聯儲局今年需要把通脹率控制在4%才能避免經濟衰退。

●外媒報道，在一再接獲歐盟電信商的投訴後，歐洲數碼主管Margrethe Vestager周一表示，Meta、Netflix等科技巨頭可能必須承擔歐洲電信網絡的部分成本。

●外媒引述消息稱，SpaceX始創人馬斯克正在與私募股權公司、對沖基金和其他富商進行談判，討論在其440億美元收購Twitter的交易中承擔更多的融資，從而在交易中節省更多個人財富。

●紐約6月期油周一收報每桶105.17美元，升48美仙或0.46%；布蘭特7月期油收報每桶107.58美元，升64美仙或0.61%。

●紐約期金周一收報每安士1,863.6美元，跌48.1美元或2.52%，創自3月初以來最大單日跌幅。

●BMO資本市場的最新數據顯示，日本作為美國國債最大持有量的海外國家，在過去3個月減持了近600億美元美國國債。

●英國周一因公眾假期休市，法國CAC指數收報6,425點，跌108點或1.66%；德國DAX指數收報13,939點，跌158點或1.13%。