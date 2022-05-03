廖嘉豪：對歐洲投資級別企業債保持審慎

整個歐洲經濟活動步伐正放緩，製造業面對全球供應鏈持續中斷和投入成本不斷上升的風險，即使綜合採購經理指數改善，可能僅屬短暫，因為歐洲地緣政治緊張局勢持續，而且未來幾個月能源價格可能居高不下。歐元區和英國的實際經濟在去年第四季度基本上回到了疫情前水平。從這個水平來看，財政政策支持的幅度顯著減弱，擴張步伐可能減慢。

未來幾個月令人擔憂的發展是ZEW商業景氣現況及預期調查的下滑速度，歐元區預期指標在4月繼續走軟，低於長期平均水平1.9個標準差。如果進一步限制從俄羅斯進口石化燃料，可能再打擊第二季經濟。上周三，俄羅斯暫停向波蘭和保加利亞輸送天然氣，因為這兩個國家沒有在4月26日期限前以盧布付款，而鄰近烏克蘭西部的歐洲國家摩爾多瓦被襲擊。歐盟對俄羅斯石油的禁運以及北約國家更多地參與向烏克蘭供應武器，或意味著與俄羅斯發生直接軍事對抗的風險正在增加，一連串事件反映歐洲地緣政治風險升溫。

數據說明了ZEW指標作為經濟軌迹轉捩點的有用性，即使它不一定是GDP增長波動幅度的準確預測指標。如果參考與目前預期調查水平接近的例子，2008/9或2020年發生了衰退，當然並非總是如此，然而似乎很清楚的是，未來幾個季度經濟活動的步伐可能出現實質性放緩。如果預期指數進一步下降，預計對企業或重大重新評估投資計劃，可能導致資本支出收縮和/或勞動力市場前景大幅惡化。

目前市場預期MSCI歐洲(英國除外)的每股盈利增長接近高單位數，全年每股盈利增長預測約8.6%(截至4月22日)。歐洲的違約率相對全球地區亦屬偏低，低於疫情前水平。不過歐洲企業盈利面臨壓力，主要是由於投入成本上升。處於第一季業績期中期的歐洲公司已經表示，他們不得不將更高的投入成本轉嫁給消費者。這應該會緩解企業利潤率的一些壓力，但企業也必須吸收部分升幅。展望未來，企業可能會因工資增長加快而面臨利潤率壓力，從而影響其盈利。

今年年初以來，歐洲投資級別債券收益率已從0.52%上升至1.99%(4月27日)，遠高於疫情危機期間的收益率，並接近2013年水平，估值亦已降至相當於2016年和2019年的水平附近。然而歐洲增長放緩、地緣政治風險增加以及今年7月歐洲央行關鍵政策利率可能上調帶來的風險，歐洲投資級別債券的信貸息差仍有擴大風險，擴大幅度或溫和，第二及第三季大部分時間，或介乎130個基點至180個基點。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪