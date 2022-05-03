惠理基金：避險情緒難降溫　黃金仍看俏

通脹持續失控下，美國聯儲局近期接連放「鷹」，繼聖路易斯聯儲銀行行長布拉德於上月初表示，年內需加息3厘以上；主席鮑威爾最近暗示，5月的議息會議加息半厘。隨着加息步伐預期加快，美債孳息率及美元表現強勢，金價表現受到限制。然而，鑑於俄羅斯及烏克蘭緊張局勢持續、內地疫情升溫、美國經濟衰退擔憂加劇等仍繼續發酵，預期黃金仍能充當避險角色。

大宗商品價格持續急升，美國3月消費者物價指數(CPI)按年上漲8.5%，創41年以來新高。另邊廂，歐元區3月CPI及生產者物價指數(PPI)亦分別按年上升7.5%及31.4%，反映歐洲央行的加息壓力正與日俱增。俄烏軍事衝突是造成商品價格持續高企的主要原因，隨着俄羅斯侵略烏克蘭戰爭即將進入第3個月，雖然俄軍已撤離烏克蘭首都基輔，但卻集中火力進攻烏克蘭南部及東部地區，反映兩國戰爭並沒有降溫。

同時，俄羅斯及北約各自於地中海加強軍事部署，兩方的海軍力量更增加至冷戰以來的最高水平，恐意味全球已進入新冷戰時期，市場對通脹的憂慮只會有增無減。

地緣政治衝突持續，歐洲正日益避開買入俄羅斯石油，加上石油輸出國組織(OPEC)拒絕大幅增產，全球原油供應的結構性短缺局面持續，即使原油需求有所減少，原油價格依然居高不下。除俄烏戰爭外，隨着中國多個城市再度爆發疫情，上海仍未解除封鎖，大多數半導體企業仍處於停工狀態，上海作為全球最重要的製造業重鎮，預期未來數月仍會繼續影響全球供應鏈。

至於北京及杭州疫情快速升溫，可能即將開始實施更大規模的封城隔離，令全球供應鏈備受壓力，導致商品競爭加劇，大宗商品價格上漲只會進一步助長全球通脹。

遏制通脹已成為各地央行的燃眉之急，據利率期貨數據顯示，市場幾乎一致認為聯儲局5月會加息半厘，6月再加息0.75厘的機率亦接近九成，全年合共加息3厘或以上的機率同樣超過九成。在激進的加息步伐下，恐對經濟增長相當不利，甚至加大陷入滯脹的風險，加上內地疫情暫未能受控，避險情緒難以降溫，估計資金仍會繼續流入金市或黃金交易所買賣基金(ETF)避險，金價強勢仍有望捲土重來。

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