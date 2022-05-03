中滙集團料新教育法利發展　正計劃建倫敦校舍

市場極為注視內地監管對教育行業的影響，公司投資者關係總監印國庭強調，切忽混淆教育培訓及職業教育培訓的概念，投資者所憂慮的內地教育雙減政策，集團業務不受政策影響，直言「職業教育培訓業如日方中」。他表示，上半年集團業績做好，惟股價未被反映，主因市場氣氛差，目前股價被低估，但相信內地疫情受控後，以及本港特首選舉完結後，社會漸趨穩定，公司股價有望上揚。

首席財務官兼秘書黃成滿表示，下半年資本開支料與上半年相若，全年預算約5億元，主要用作新校區擴建和提升設備。他估計，學校課程未來加幅將與以往相若，以廣東校區為例，平均每年增幅約5%或以上；四川校區則數年才加一次，故平均增幅達20%。

另外，內地推行「共同富裕」政策，分析認為未來或限制學校課程定價，繼而影響公司收入，首席執行官廖依曼指，政策不但不會對行業造成負面影響，反符合國策，主因職業教育行業有助推高就業率，學生就讀期間獲取工作經驗，有助他們未來就業，大部分學生一畢業便能直接投入社會，集團提供職業導向的工種，部份收入可觀，如工程業，有助推高較低學歷學生的收入。

廖氏亦不擔憂諸如遊戲業等部分行業遭內地打壓，或影響修讀相關課程的學生未來求職去向，主因不少國際遊戲公司在內地設工作室，料行業人才需求仍在。公司正計劃在英國倫敦興建校舍，並早在2020年着手籌備，惟疫情打斷計劃，選址希望在「Zone 1尾，Zone 2頭」的核心地段，前期準備及投資約1,000萬元。