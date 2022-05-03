林嘉麒：港股能否轉強　關鍵在於...

美股上周四大升，事後回想可能是迴光返照。經過上周五大跌之後，四月美股升勢斷纜，其中納指單月份表現更錄得2008年以來最差。上周初，摩通等大行純粹以短線操作角度分析；列舉包括超賣、投資者過分悲觀、以及期權相關潛在夾倉等因素，認為市況會反彈，結果未有成事。在在證明，宏觀大環境急劇轉變而持續影響市場情緒及資金流向前提下，跑去以微觀角度判斷後市，失敗從來居多。那到底，微觀及技術走勢何時可再派用場，老套一點，至少要待息口及盈利不確定因素獲消化。

據Refinitiv Lipper統計數字，上周美國股債基金資金持續外流，而流入貨幣基金規模卻高達400多億美元，創三月初以來最多。但大數背後可能存在一定樂觀訊息；包括從過往經驗，貨幣基金大規模流入肯定是短暫居多，意味資金或醞釀較明顯配置變動。第二是，股票基金走資規模按周減少三成有多，其中美股大市值企業相關基金三星期以來首獲資金流入，只是被增長股基金被贖回所抵銷。最後，債券基金雖然繼續走錢，惟以金額計已較早幾星期持續過百億明顯改善。簡單一個分析是，債券利率升至現水平已對部分投資者構成入市誘因。另一方面，業績期大部分表現理想，亦誘使資金吸納大藍籌。

基於市況逆轉，踏入五月傳統Sell in May月份又再引起關注。CFRA上周初以五月作為劃分計算，自1946年起標普500十一至四月份的半年，平均升幅為6.8%，反之由五至十月份的另外六個月，平均回報只有1.7%。可是，縮短至近五年表現去計算的話，5至10月份的半年回報卻有7.2%，較11至4月份的平均5%半年回報為高。可是，如果從1992年的中期選舉年計算三十年的平均表現，五月起的半年股市在中期選舉年平均要跌3.4%。基於數字上的混亂，Sell in May成立與否意義不大，皆因市場關注仍是盈利、經濟與息口。純粹看盈利的話，截至上周五約一半的標普500企業公布業績，81%勝預期，較平均66%為高。

本周焦點是聯儲局議息，基本上市場已預期大幅加息將會開始，惟上周五公布的PCE數字某程度上是添煩添亂。首先，6.6%增長遠比局方2%目標或可接受水平為高。數據公布後，部分意見認為數字已見頂。可是，撇除供應鏈問題，任何經濟學說從來認為，通脹最難處理的部分就是通脹預期及工資帶動的通脹；前者方面，聯儲局公信力大減，令市場不相信局方有力抗通脹，於是通脹預期一直高踞不下。至於工資，三月份的勞動成本按季升幅擴大至1.4%，按年升幅達4.5%創廿一年最高，美股前景憂已。港股方面，情況有逆轉。假期前大升，中資股及在美中概股大幅反彈，政策狂熱份子歸功於政治局會議的公布，會議最有力度的公布有一句：經濟要穩住是黨中央的要求。內地從來甚少下調增長目標，但如何達到全年5.5%目標，內地多次強調基建及消費，就是內循環模式，帶有自力更生味道。恒指技術走勢是轉強了，能否在美股弱而港股強，還看A股吧。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)