【高盛推介】阿里、京東回吐 資金兩邊部署
2022年05月03日 10:51
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：中央政治局出台支持平台經濟發展的具體措施，加上有報道指中美正磋商中概股審計底稿現場檢查等事宜，科網股上周五(4月29日)全面急升。而周二(3日)早段阿里巴巴、京東集團表現相對落後，未有跟隨其他科技股倒升。
阿里於上周五急漲約15.7%，突破100港元水平收市，周一早段低見92.5元後跌幅收窄，現報100元，跌約2.1%。
京東於上周五亦急漲約15.7%，突破260元水平，周一早段低見242元後跌幅收窄。現報253元，跌約4.7%。
觀察個股輪證資金流向，上周五阿里獲資金兩邊部署，分別錄得約4,310萬及3,420萬元資金流入好倉及淡倉，為上周五第2及第3多資金流入的個股相關資產。並見上周五流入牛證的資金集中在80元收回距離的產品。
京東方面，上周三(4月27日)至上周五共錄得約3,100萬元資金流入好倉。上周二(4月26日)至上周五共錄得約4,480萬元資金流入淡倉，為同期最多資金流入的個股相關資產。
投資者如看好阿里，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價100元以下產品中，槓桿最高之一的阿里購(11445)。高槓桿選擇可留意年期約6個月的低街貨阿里購(14825)。牛證方面可留意阿里牛(63619)，與現價有約20元收回距離。
阿里購11445，行使價99.9元，2022年8月26日到期，實際槓桿3.9倍，貼價、行使價100元以下產品中，槓桿最高之一。
阿里購14825，行使價115元，2022年10月21日到期，實際槓桿3.9倍，高槓桿、低街貨。
阿里牛63619，收回價80元，行使價78元，換股比率500，槓桿比率4.6倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
投資者如看淡阿里，可留意屬貼價的高槓桿阿里沽(11181)。
阿里沽11181，行使價92.23元，2022年6月13日到期，實際槓桿5.2倍，貼價、高槓桿。
投資者如看好京東，認購證方面的貼價選擇可留意年期約2個月的低街貨京東購(13866)。高槓桿選擇可留意年期約2個月的京東購(20454)。牛證方面可留意京東牛(67039)，與現價有約75元收回距離。
京東購13866，行使價278.08元，2022年6月30日到期，實際槓桿5.3倍，貼價、低街貨。
京東購20454，行使價298.2元，2022年6月21日到期，實際槓桿6.4倍，高槓桿。
京東牛67039，收回價180元，行使價177元，換股比率500，槓桿比率3.3倍，相近收回價牛證中街貨較低。
京東沽12971，行使價168.78元，2022年9月7日到期，實際槓桿3.5倍，價外、低面值。
京東熊66716，收回價310元，行使價313元，換股比率500，槓桿比率4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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