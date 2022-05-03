達利奧：美股已脫離泡沫極端　但仍未安全！

內媒報道，有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達利奧(Ray Dalio)最新撰文指，通過其「泡沫指示器」判斷美股泡沫的六大標準，包括股價相對於傳統標準的位置、企業盈利增速與價格走勢、新股民入場數量、市場情緒狀況、槓桿交易數量和企業資本支出狀況，而由各個方面看來，美股目前已走出泡沫極端，但與歷史相比，美股未來收益的貼現率仍有些高。此外，泡沫往往會過度修正，而非恢復到正常水平。

達利奧表示，美股已走出泡沫極端，但仍然不「安全」。他根據「泡沫指示器」判斷，認為美股已走出泡沫，但並非撈底好時機。

他將泡沫市場定義為具有以下高度組合的市場：

1、與傳統衡量標準相比，價格高(例如，通過對資產存續期內其現金流的現值進行計算，並與其利率進行比較)。

2、價格包含很多不可持續的條件(例如，在周期晚期推斷過去的收入和收益增長率，而產能限制意味着這種增長無法持續)。

3、有多少新股民(即以前沒有進入市場的買家)入場。

4、廣泛的看好情緒。

5、高比例的股票購買是由高槓桿提供的資金。

6、股民是否進行過度的超前購買(例如建立庫存、遠期合約等)以投機或保護自己免受價格上漲的影響。

達利歐解釋，在今年1月，泡沫指標顯示，美股市場作為一個整體處於泡沫的邊緣，但不是在一個極端的泡沫。新興科技公司(如特斯拉和Roku)明顯處於一個極端的泡沫之中。此外，因疫情後前所未有的流動性泛濫已進入資產市場，推動市場進一步泡沫化(例如SPACs、IPO熱潮、期權活動大幅回升)。

達利奧創建一個這些股票的指數，並稱之為「泡沫股票」，他表示目前還沒到購買的好時機。由1月到現在，這些泡沫股相繼「爆裂」，在過去一年中下降約1/3，而同期標指大約持平。雖然隨着零售活動出現減緩，市場情緒出現惡化，新興科技股似乎不再處於泡沫之中，但其實這些「曾經的泡沫股」似乎也沒有大幅搖擺到相反的極端，所以現在不一定是購買它們的好時機。

他舉例，1929年消化泡沫用了兩年，90年代末的互聯網科技泡沫則耗時一年，他又提醒，市場通常會走向相反的極端，所以沒有處於泡沫的極端並不意味着它們是安全，也不意味着現在是做多的好時機。

美國股票總體上看起來仍被高估。歷史表明，一旦開始爆裂，泡沫往往會過度修正到下行，而不是穩定在更「正常」的價格區間。