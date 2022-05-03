【高盛推介】金價回調 資金趁低吸納
2022年05月03日 11:37
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：市場對美聯儲加息憂慮增加，國際金價回落跌穿每安士1,900美元水平，周二(3日)低見1,860美元，3周累計回調超過7%，資金趁低吸納。在港上市的黃金ETF，SPDR金ETF周二受壓低見1,361港元的兩個月低位。現報1,365元，跌約3%。
此外，紫金礦業周二早段亦受壓，最低見10.82元。現報11.16元，跌約4.6%。
觀察個股輪證資金流向，近期資金連日趁低吸納好倉，上周5個交易日共錄得約110萬元資金流入SPDR金ETF的認購證。紫金礦業方面，同期共錄得約60萬元資金流入其認購證。
S金購12856，行使價1,600元，2022年11月23日到期，實際槓桿10.4倍，高槓桿、低面值。
S金購26011，行使價1,500元，2022年11月23日到期，實際槓桿10.6倍，貼價、高槓桿。
投資者如看好紫金礦業，可留意年期約4個月，屬貼價的紫金購(25040)。
紫金購25040，行使價12.9元，2022年8月19日到期，實際槓桿5.6倍，貼價。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。