【高盛推介】金價回調　資金趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：市場對美聯儲加息憂慮增加，國際金價回落跌穿每安士1,900美元水平，周二(3日)低見1,860美元，3周累計回調超過7%，資金趁低吸納。在港上市的黃金ETF，SPDR金ETF周二受壓低見1,361港元的兩個月低位。現報1,365元，跌約3%。

此外，紫金礦業周二早段亦受壓，最低見10.82元。現報11.16元，跌約4.6%。

觀察個股輪證資金流向，近期資金連日趁低吸納好倉，上周5個交易日共錄得約110萬元資金流入SPDR金ETF的認購證。紫金礦業方面，同期共錄得約60萬元資金流入其認購證。

S金購12856，行使價1,600元，2022年11月23日到期，實際槓桿10.4倍，高槓桿、低面值。

S金購26011，行使價1,500元，2022年11月23日到期，實際槓桿10.6倍，貼價、高槓桿。

紫金購25040，行使價12.9元，2022年8月19日到期，實際槓桿5.6倍，貼價。

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