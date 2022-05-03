澳洲央行加息0.25厘超預期　12年來首次

澳洲儲備銀行(澳洲央行)將基準利率從歷史低點0.1%上調至0.35%，市場預期為上調至0.25%，為2010年以來首次加息。澳元兑美元最新報0.7119，升1.04%。

央行表示，經濟增長前景展望為積極，指現在是退出非常規支持的合適時機，經濟已經被證明具有韌性，需要進一步提升利率才能達到遏抑通脹目標。

截至首季，總體通脹率為5.1%，基本通脹率為3.7%。通脹的上升在很大程度上反映了全球因素。惟國內產能限制的作用愈來愈大，通脹壓力擴大，企業更願意將成本增加轉嫁給消費者價格。

央行又指，通脹壓力高漲，增速快於預期，預計近期通脹會進一步上升。銀行的業務聯絡顯示，工資增長正在加快。雖然通脹預計在短期內會再上升，但隨着供應方面的干擾得到解決，通脹預計將回落到2%至3%的目標範圍。

在勞動力市場緊張的情況下，愈來愈多公司支付更高工資來吸引和留住員工，尤其是在生活成本不斷上升的環境中。雖然2021年總工資增長放緩，並且不高於疫情前的水平，但聯絡和商業調查更及時的證據是，許多私營部門的公司目前正在出現更大的工資增長。

通脹預測方面，央行預計2022年潛在通脹約為4.75%，2022年的整體通脹率將達到6%。到2024年中，核心總體通脹率將達到3%左右，總體通脹率和潛在通脹率預計將放緩至3%左右。這些預測是基於利率進一步上升的假設。

在決定未來加息的時間和幅度時，央行指委員會將繼續密切監控收到的訊息和不斷變化的風險平衡。

至於政府債券，央行指不打算將到期政府債券的收益再投資，又預計未來幾年資產負債表將大幅下降。

央行表示，新冠肺炎和俄烏局勢一直存在不確定性，預計2022年GDP增長4.25%，2023年增長2%，在2023年初失業率將達到3.5%。