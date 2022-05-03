瑞銀財管：美元續強勢　內地經濟疲弱不利亞幣

美元近日加快上漲，美匯指數(DXY)月初至今上漲逾5%。瑞銀財富管理投資總監辦公室發表報告指，預計短期內，美元相對亞太貨幣的強勢將延續。美國聯儲局未來幾個月料將較大幅加息，在高通脹的環境裡，令政策取向回歸中性。

此外，內地第二季經濟增長料將疲軟，短期並不利於大部分亞太貨幣。上周已下調日圓及人民幣兌美元的預測，6月目標由122及6.40，分別降至130及6.55，但相信兩者下半年有望趨穩。

相對美元，亞洲(日本以外)貨幣年初至今下跌約3.5%。大宗商品相關和央行取態鷹派的貨幣展示出較高的韌性，印尼盾及新加坡元年初迄今分別貶值約1%和2%；在美國利率大幅上升的情況下，收益率較低或對美元強勢高度敏感的貨幣表現遜色，韓元及新台幣年初至今下跌逾6%。

瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，在全球增長擔憂加劇的情況下，聯儲局需要果斷行動來遏抑通脹，相信將令美元相對幾乎所有貨幣在第二季都要強勢，投資者可以考慮保持美元好倉。不過，下半年美元能否進一步升值或勢頭出現逆轉，則取決於第三季全球經濟增長情況。

該行認同市場對今年全球經濟增長的預期，從3月初時的4.3%，迅速下滑至最近的3.5%趨勢，主因是中國疫情發展及動態清零政策不利於第二季經濟增長；美國10年期國債孳息率逼近3%，30年期固定房貸利率達到5.4%，至十多年來的高點；大宗商品價格高企，尤其是能源價格，對歐洲經濟增長構成潛在威脅。增長放緩和市場疲軟一般對美元有利。

考慮到全球經濟增長下行趨勢及美聯儲較鷹派的立場，瑞銀最新下調了多個貨幣的目標價。對於6、9、12月及明年3月目標，歐元由原來為1.11、1.12、1.13及1.14美元，分別降至1.05、1.06、1.08及1.10美元；英鎊預測由1.37、1.38、1.38及1.39美元，調低至1.24、1.26、1.30及1.33美元。雖然短期壓力不小，但歐元在下半年還是有望反彈；英鎊也應將緩步復甦。