仲量聯行：中小型住宅首季跌價3.2%　降全年走勢預測

仲量聯行最新報告指出，樓市活動於第一季受第五波疫情拖累，導致中小型住宅樓價按季下跌3.2%，該行亦已下調全年中小型住宅樓價走勢預測，由原先預計持平至下跌約5%，修訂為下跌約5%，主要由於首季市場氣氛薄弱。

該行香港主席曾煥平表示，今年首季不單中小型住宅價格下跌，豪宅價格亦回落約2.5%，然而隨疫情回穩，預期住宅市場交投將回升至與去年相若水平。由於市場累積了一定住屋需求，社交距離措施放寬後，潛在買家將為住宅市場帶來支持。

觀乎待批預售樓花同意書的單位數量處於高位，預期下半年將有大量新盤推售，年內或有逾20,000個新盤單位獲批預售樓花，與2018年對上一個高峰期相若，再添上加息因素，將令樓價受壓。

土地註冊處數據顯示，2022年首季住宅銷售交易宗數僅錄得10,056宗，按季跌33.8%，為近兩年來的最低水平。大部分發展商選擇推遲推出新盤，尤其是在1月後，禁聚令進一步收緊，睇樓數量少影響了市場氣氛。因此，一手市場交易宗數按季大跌63.2%，二手市場則下跌20.8%。樓價方面，由於中小型住宅的潛在買家通常對價格較為敏感，令中小型住宅資本價格的跌幅較豪宅顯著。

儘管香港的住屋需求向來殷切，但市場氣氛亦受按揭貸款息率開始上調影響。聯儲局宣布加息後，香港金管局亦隨即於3月份將基本利率調高25個百分點。事實上，香港銀行同業拆息更早開始出現升勢，於3月底已升至0.3%。加息和對加息的預期，相信將難免影響入市氣氛。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，由於發展商將旗下新盤的推售時間由首季延至第二季或之後，預料未來數月將有大量新盤推出。首季共有4個項目合共1,211個單位獲批預售樓花而尚未推售，由於預料一手新盤供應將會增加，發展商很可能採取較進取的訂價策略，對二手住宅樓價造成壓力。因此，預料今年第二、三及四季住宅樓價將大致橫行。

不過，該行大中華研究部主管黃志輝表示，隨着新盤推出市場發售，住宅交投量勢將上升。政府放寬按揭保險計劃將有助推動換樓需求，特別是售價在1,000萬港元以上的住宅單位將尤其受惠。