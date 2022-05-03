元朗柏瓏I次輪收票7393票　超購近22倍

左起為王美鳳、陳永傑及田兆源。

信和置業營業部集團聯席董事田兆源稱，次輪即將發售單位，包括首度推出的第3座兩房梗廚戶型，實用面積513方呎，全盤只設16伙。

中原按揭及中原地產為該盤買家提供「置抵低息H按」，中原按揭董事總經理王美鳳指出，該優惠為全期按息低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，以今日1個月拆息0.2厘計，實際息率為1.5厘，按揭年期達30年，而計劃設有現金回贈1.6厘。

中原按揭另有「樓花即供高成數按揭」計劃，按息全期低至最優惠利率(P)減2.75厘，實際息率現為2.5厘，現金回贈高達1厘，按揭年期長達30年。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，對柏瓏I次輪銷情充滿信心，相信明日會再度沽清。他指，社交距離措施再進一步放寬，樓市交投漸轉活躍，隨着發展商推盤步伐加快，預料一手市場本月全月可錄得2,500宗成交。