香港銀行學會「銀行專業會士」課程加強內容

為本地銀行和金融服務業提供專業認證及培訓課程的香港銀行學會宣布，旗艦課程「銀行專業會士」(Certified Banker)除加入更多全新內容外，亦首次擴闊報讀資格，以吸引更多大專生加入銀行業。

香港銀行學會行政總裁梁嘉麗表示，課程於第二季率先推出包括未來銀行、ESG、人員管理技能、綠色及可持續金融的相關元素，未來將繼續擴闊至合規科技、人工智能應用及數據管治等領域。期望「銀行專業會士」未來能夠成為人才活躍於本地以至內地金融業的通行證。

為吸引更多現有年輕學生，申請資格亦有兩項新的安排，修讀副學位或以上學歷不論任何學科，可從「銀行專業會士」的高等文憑課程開始報讀，持有銀行及金融業相關學歷的大學本科生，更可直接選修專業文憑課程，通過考試及累積工作經驗，可分別取得「銀行專業會士(初級)」及「銀行專業會士(中級)」的專業資格。

梁指出，擴充課程內容後，將有助學員盡早取得本地監管機構及業界均認可的專業資歷，同時亦加快為香港銀行業吸納年輕人才，以確保本地以至粵港澳大灣區金融人才庫的可持續發展，長遠提升區內金融業的整體發展水平。