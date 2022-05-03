道期升逾百點 金價企1800美元
2022年05月03日 16:11
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●美匯指數報103.45；港匯見7.8478；離岸人民幣(CNH)報6.6780；美元兌日圓報130.2；歐元企1.0525，英鎊處1.2548。金價報1,855美元。布油報106.99美元，紐油報104.63美元。比特幣企3.8萬美元水平。道指期貨升110點。
●市後關注點
22:00 美國3月工廠訂單
●恒生指數全日收報21,101點，升12點或0.06%。國企指數收報7,267點，跌31點或0.43%；科技指數收報4,409點，跌61點或1.38%。主板成交1,067億港元。https://bit.ly/3OVu65i
-瑞信料次季內地水泥需求升幅有限，降潤泥及中國建材目標價。
-小鵬汽車4月交付9,002輛智能電動車，按年增75%。
-里昂指經營環境轉好，上調青啤目標價。
●內地正值五一長假，A股休市。
●中國經濟：
-內地電影票房3日長假錄逾2.1億人幣。
-傳內地欲暫停監管行動，擬推動科網巨企上繳1%股權。
●外匯基金首季轉蝕550億元，股債均錄虧損。
●達利奧：美股已脫離泡沫極端，但仍未安全！
●南韓4月CPI升4.8%，央行料4%通脹仍會持續。
●澳洲經濟：
-經濟師：澳洲與全球貨幣政策同步，回到正軌。
-澳央行行長：未來一段時間內再提高利率。
●去年全球化工業併購復甦，交易額逾8,000億元。
●IMF：俄烏戰爭是全球急需解決的經濟問題。
●戴琪：調整對華關稅是對抗通脹選項之一。
●傳Apple Car或委託鴻海代工生產，至少賣78萬。