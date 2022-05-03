【產經直播】「五窮月」開局 首周點部署？
2022年05月03日 16:31
東網電視更多新聞短片
艾德證券期貨聯席董事陳政深(左)
隔晚美股又急跌後回穩，而港股長假期過後，周二(3日)反覆靠穩，收報21,101點，升12點。港股「五窮月」開局，加上本周適逢美國聯儲局議息，投資者係咪仍要謹慎？另外，港府將逐步放寬防疫措施，對大市有冇提振作用？邊啲板塊諗得過？
中銀香港(02388)首季減值準備前經營溢利(PPOP)按年升7.2%，同時亦獲大行高盛唱好，收市升近半成，美國大幅度加息事在必行，依家追入銀行股仲遲唔遲？揀邊隻銀行股較好？
有傳杭州市國家安全局，對阿里巴巴(09988)創辦人採取刑事強制措施，但其後確認為誤傳，阿里巴巴一度失紅底價，但之後跌幅收窄，收市跌逾1%。另外，小米(01810)旗下印度子企被印度金融犯罪調查局扣押了7.25億美元，股價跌逾4%。科網股不時傳出壞消息，係咪都不宜沾手？
此外，內房及物管股亦受捧，有內地業內人士表示，近一周房地產政策呈現井噴之勢，中海外(00688)升4%、華潤置地(01109)亦升3%，碧桂園服務(06098)也升2%，但是世茂服務(00873)宣布停牌直至刊發2021年度業績，現階段追入內房物管股風險高唔高？中長倉部署又博唔博得過？
中石油(00857)首季純利按年升逾四成，股價收市升1%，油價持續高企，中石油有貨仲可以繼續揸？
《東網Money 18》搵嚟艾德證券期貨聯席董事陳政深同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道