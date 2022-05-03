【產經直播】「五窮月」開局　首周點部署？

隔晚美股又急跌後回穩，而港股長假期過後，周二(3日)反覆靠穩，收報21,101點，升12點。港股「五窮月」開局，加上本周適逢美國聯儲局議息，投資者係咪仍要謹慎？另外，港府將逐步放寬防疫措施，對大市有冇提振作用？邊啲板塊諗得過？

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