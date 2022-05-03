余偉文：難料次季外匯基金表現　將做好防禦性工作

今年首季外匯基金「見紅」，金管局總裁余偉文表示，俄烏戰事所引發的地緣政治局勢導致全球通脹水平飆升，觸發市場避險情緒升溫；同時，美國聯儲局所預期的加息幅度擴大，導致美元流動性收縮。

他指，難以預測第二季外匯基金表現，稱市場的不確定性很高，包括俄烏戰爭對國際地緣政治的影響。預期今年股、債、匯三方面均面臨重大挑戰，未來將在技術層面上做好防禦性工作，包括在資產配置上增持現金；長期則要做好多元化資產配置。

樓市方面，余氏指，隨着本港第五波疫情回落，預料樓市交投將逐步回復正常。他指，疫情令發展商推售新盤受阻，今年首季本港樓價下跌3.2%；不過隨着疫情回穩，料市場信心回穩，上月市場較領先的指數已有所回升。

息口方面，余氏稱，要視乎港美息差引發市場進行套息交易；資金流出港元，港元匯率將觸及7.85的弱方兌換保證水平，金管局將會「買港元、吸美元」吸收市場流動性，令港息慢慢回升直至追平美息。以上次美國加息周期為例，當港美息差達到150點子左右，套息活動開始加快，港息上升則有6至9個月的滯後；惟市場預期聯儲局本輪加息速度加快，年內或加息2.6厘水平，而上一個加息周期則是以兩年時間，僅加息2.25厘，反映港息跟隨美息上調的時間將會縮短，但實際情況難以預測，屆時需觀察資金的具體流動。