澳博控股首季虧損按年升98%至12.82億元

其財務狀況仍然令人憂慮，截至3月底止錄得現金、銀行結餘、短期銀行存款及已抵押銀行

存款為17.5億元，但債項則達228.11億港元。其中，集團於2月28日延長其銀團貸款融資(原包含150億元定期貸款及100億元循環信貸，其中133億港元尚未償還)之到期日至2023年2月28日，據市場消息稱，因等待澳門政府批核而未完成。澳博於周二(3日)披露，預期於下個季度內完成該等融資之再融資工作。

另外，開業8個月的路氹新項目上葡京綜合度假村，於今年第一季度之毛收益為2.71億元，包括博彩毛收益1.56億港元及非博彩收益1.15億元。經調整開業前開支1.32億元後，其經調整物業LBITDA為2.16億元。

另一主要物業新葡京，期內經調整物業LBITDA為1.28億元，於2021年第一季度則為1.43億元。