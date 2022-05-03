澳博控股首季虧損按年升98%至12.82億元
2022年05月03日 17:43
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（Getty Images圖片）
澳博控股(00880)公布截至3月底止的首季主要業務表現指標，股東應佔虧損按年擴大98.1%至12.82億港元。期內博彩淨收益雖然按年只稍跌2.57%至23.5億元，可是其經調整LBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前虧損)卻按年擴大48.58%至4.74億元。
其財務狀況仍然令人憂慮，截至3月底止錄得現金、銀行結餘、短期銀行存款及已抵押銀行
存款為17.5億元，但債項則達228.11億港元。其中，集團於2月28日延長其銀團貸款融資(原包含150億元定期貸款及100億元循環信貸，其中133億港元尚未償還)之到期日至2023年2月28日，據市場消息稱，因等待澳門政府批核而未完成。澳博於周二(3日)披露，預期於下個季度內完成該等融資之再融資工作。
另外，開業8個月的路氹新項目上葡京綜合度假村，於今年第一季度之毛收益為2.71億元，包括博彩毛收益1.56億港元及非博彩收益1.15億元。經調整開業前開支1.32億元後，其經調整物業LBITDA為2.16億元。
另一主要物業新葡京，期內經調整物業LBITDA為1.28億元，於2021年第一季度則為1.43億元。