25%中小企認為銀行貸款批核「較困難」按月急增

香港金融管理局(金管局)公布2022年第1季「中小企貸款狀況調查」結果。

關於中小企對銀行貸款批核取態(即難易程度)的觀感，撇除回答「沒意見/不知道」的受訪者，75%認為銀行在2022年第1季貸款批核的取態與6個月前相比「沒有分別」或「較容易」，前一季的結果為87%。25%認為銀行的有關取態「較困難」，前一季的結果為13%。貸款較困難的觀感並不一定反映中小企在借貸上遇到實質困難，而是可以受多項因素所影響。

在已獲批貸款的受訪者中，92%表示銀行在2022年第1季就已批出貸款的取態「放寬」或「沒有改變」，前一季的結果為95%。8%受訪者表示銀行在2022年第1季對其貸款的取態有所「收緊」，前一季的結果為5%。在本調查中，貸款收緊的含義包括各種可能，例如降低備用信貸額和貸款額、信貸利率上升、增加抵押品要求、或縮短貸款年期等。因此，受訪者表示銀行對其貸款的取態並不直接反映銀行對中小企的貸款投放。

調查亦收集有關中小企新貸款申請的結果。6%受訪者表示曾於今年第1季向銀行申請新貸款。在已知申請結果的受訪者中，表示申請完全成功或部分成功的受訪者佔87%，前一季的結果為92%，表示申請不成功的受訪者佔13%，前一季的結果為8%。

由於季內有已獲批貸款的中小企及有申請新貸款的中小企數目較少，分別僅佔受訪中小企的24%及6%，調查結果容易出現較大波動，詮釋時需要注意。