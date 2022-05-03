樓價UPDATES：屯門大興花園兩房售價首度升穿600萬

樓市交投好轉，市場剛性置業需求強勁，推高上車單位做價，屯門大興花園2期一個實用面積約447方呎兩房戶，以610萬元獲上車客承接，為同呎數單位做價首度升穿「6球」。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯冼晉毅表示，西灣河嘉亨灣錄本月首宗買賣，單位為2座高層E室，實用面積約490方呎，兩房間隔，獲上車客垂青，並以1,060萬元承接，呎價約21,633元。

●中原張光耀透露，鰂魚涌太古城南海閣高層D室，實用面積約488方呎，兩房間隔，以1,010萬元易手，呎價約20,697元，新買家屬於用家，原業主於2007年以420萬元買入，持貨約15年帳面獲利590萬元，單位升值約1.4倍。

●美聯施衍銘指，鰂魚涌康怡花園P座低層10室，實用面積約461方呎，兩房間隔，獲用家垂青，以838萬元承接，呎價約18,178元，原業主於2004年11月以約238.5萬元購入，帳面獲利約599.5萬元，物業升值約2.51倍。

●利嘉閣吳玉蘭稱，鰂魚涌御皇臺高層H室，實用面積約473方呎，兩房間隔，以910萬元易手，呎價約19,239元，新買家為同廈租客，觀望市況多年終入市，屋苑現約有35個放盤，叫價由780萬元起。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角新達大廈低層A室，實用面積約332方呎，兩房設計，今年1月放售，叫價達628萬元，最終減價至約560萬元成交，累計減幅達10.8%，呎價約16,867元。

●世紀21北山梁淑儀表示，北角城市花園2座中層G室及3座低層D室，均屬套三房設計，實用面積為783方呎，成交價分別為1,360萬元及1,228萬元，呎價約17,369元及15,683元。

●中原周世康透露，銅鑼灣伊利莎伯大廈4月錄4宗買賣，均為海景單位，平均實用呎價約20,611元，其中A座高層2室，實用面積約540方呎，兩房間隔，坐享維港煙花海景，以1,246萬元易手，呎價約23,074元，新買家屬於用家。

●美聯馬鴻德指，堅尼地城加惠臺2座高層E室，實用面積約523方呎，兩房間隔，望山景，獲在同區覓盤多時的用家垂青，原業主開價約1,180萬元，議價後以約1,150萬元成交，呎價約21,989元。

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九龍區

●香港置業袁世昌表示，觀塘凱滙5座高層F室，實用面積約607方呎，兩房間隔，以約2.5萬元放租約4個月後，吸引外區客洽詢，議價減價2,000元，以約2.3萬元獲承租，呎租近38元。

●美聯殷勒麟指，紅磡逸豪園11座中層F室，實用面積約559方呎，兩房間隔，獲睇樓48小時之外區家長資助子女上車，成交價1,038萬元，呎價約18,569元。新買家見紅磡站過海段提早於5月中通車，看好區內前景，故加快入市。

●利嘉閣林冠宏稱，荔枝角美孚新邨百老匯街24號極高層A室，實用面積約1,223方呎，套三房間隔，現改為套四房連工人房，開價1,800萬元，及後減至1,728萬元易手，呎價約14,129元，市場上約只有20個同類型放盤。

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新界區

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳君傲灣2座中層K室，實用面積約499方呎，兩房間隔，月前放盤叫價950萬元，日前調整至920萬元，剛獲買家即睇即議價，多減35萬元售出，成交價885萬元，呎價約17,735元，原業主持貨約3年，帳面升值約8.5%。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢金苑D座單位4，實用面積約1,063方呎，套三房連工人房間隔，望山景，叫價1,700萬元，減價257萬元，減幅達15.1%，終以1,443萬元沽出，呎價約13,575。

●美聯任征稱，西貢銀線灣怡景花園獨立屋，實用面積約1,472方呎，四房雙套房間隔，望海景，獲買家斥資3,980萬元承接，呎價約27,038元，原業主於1998年12月斥資820萬元購得，轉手帳面獲利3,160萬元，升值約3.85倍。

●中原徐可志透露，馬鞍山帝琴灣凱弦居2座低層C室，實用面積約1,031方呎，套三房間隔，議價後連車位以1,288萬元易手，呎價約12493元，屬近期低價成交，原業主持貨約11年，帳面獲利約88萬元離場，單位期內僅升值約7.3%。

●中原陳顏輝指，沙田蔚景園1座中層C室，實用面積約369方呎，兩房間隔，單位下一層有疑似事故單位，開價約688萬元，議價後以680萬元易手，呎價約18,428元。

●中原黎宗文表示，沙田第一城5月暫錄約3宗買賣，屋苑19座低層H室，實用面積約327方呎，兩房間隔，議價後以540萬元易手，呎價約16,514元，原業主則於2015年以402萬元購入，持貨7年帳面獲利約138萬元，期內升值約34.3%。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田第一城49座高層G室，實用面積約304方呎，兩房間隔，放盤兩個月，減價43萬至577萬元獲承接，減幅約6.9%，呎價約18,980元，原業主於2018年7月以575萬元購入，持貨近4年帳面獲利2萬元，料屬明賺暗蝕。

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田翠湖花園E座低層1室，實用面積約694方呎，套三房間隔，望河景，單位放盤1星期，當時叫價990萬元，大減90萬元，減幅9.1%，獲買家以900萬元承接，呎價約12,968元。

●中原歐偉基指，沙田大圍區4月份共錄約246宗二手買賣，沙田帝堡城8座中層D室，實用面積約547方呎，兩房間隔，最初開價約850萬元，經議價後以818萬元獲承接，呎價約14,954元，新買家為上車客，是次為5月屋苑首宗買賣。

●美聯理周南輝表示，大埔嵐山7座低層C室，實用面積約950方呎，套三房連儲物室，放盤兩年，外區客睇樓兩次便決定入市，成交價933萬元，呎價約9,821元。

●利嘉閣林偉明指，粉嶺碧湖花園6座低層B室，實用面積約491方呎，三房間隔，現改為兩房，望山景，以595萬元易手，呎價約12,118元，原業主於1994年以267.7萬元購入，持貨約28年帳面獲利約327.3萬元，物業升值約1.2倍。

●世紀21奇豐陳偉康稱，粉嶺中心L座低層5室，實用面積約365方呎，兩房間隔，開價530萬元，放盤約3星期，其間調整議價空間，獲外區買家即睇即買，成交價515萬元，減幅約3%，呎價約14,110元。

●中原陳敬天表示，粉嶺及上水區4月錄約130宗成交，按月升約1倍，粉嶺牽晴間4月共錄約19宗，包括7座中層A室，實用面積約384方呎，兩房間隔，開價約650萬元，議價後以586.8萬元獲承接，呎價約15,281元。

●中原蕭頌崴指，元朗爾巒菲利提諾大道6座中層B室，實用面積約649方呎，套三房間隔，叫價880萬元，放盤約三個月，新近經議價後，最終以866萬元沽出，呎價約13,344元，新買家為內地家庭，睇樓半年，取得久居民身份證便立即入市。

●中原陳德孝表示，天水圍慧景軒5月錄首宗買賣，為2座中高層H室，實用面積約693方呎，套三房間隔，叫價830萬元，放盤僅3日，議價後減價25萬元，即以805萬元成交，呎價約11,616元，新買家為同區上車客。

●祥益林英傑透露，屯門景峰豪庭1座中層G室，實用面積約508方呎，兩房間隔，區內首置客因現時租住單位通知需要搬遷，考慮到交吉日期，加上單位附有裝修，減價10萬元，以600萬元即睇即買作自住之用，呎價約11,811元。

●祥益邱家邦稱，屯門邁亞美海灣3座高層G室，實用面積398方呎，兩房間隔，附設裝修，業主願意調整租金，減租2,000元，新租客決定即睇即租，以月租1萬元承租，呎租約25.1元。

●中原陳家富表示，過去3日周末長假期，屯門大興花園連錄4宗買賣，其中2期2座高層G室，實用面積約447方呎，兩房間隔，開價630萬元，同區上車客議價後以610萬元承接，屬同呎數單位做價首度升穿600萬元，呎價約13,647元。

●中原曾日昇指，葵涌名賢大樓低層L室，實用面積約407方呎，兩房間隔，開價330萬元，經議價後以283.8萬元成交，呎價約6,973元，新買家為退休夫婦，之前一直租樓，原業主於2018年6月以226萬元購入，持貨近4年帳面賺57.8萬元，升值約26%。

●中原溫明峯透露，馬灣珀麗灣4月錄30宗買賣，創近1年新高，屋苑17座中層H室一房戶，實用面積約361方呎，享海景，去年12月中叫價580萬元，放盤4個多月，減至528萬元沽出，呎價約14,626元，比對上一宗同類型成交低約7.4%，新買家為上車客。

青衣上月錄逾80宗成交

●美聯李貫甡表示，青衣居屋青華苑B座低層3室，實用面積約394方呎，兩房間隔，望山景，去年12月於已補價自由市場開價460萬元放售，累減9%至418萬元，獲港島客購入自住，呎價約10,609元。

●利嘉閣梁均耀指，青衣海欣花園5座低層E室，實用面積約471方呎，兩房間隔，望海景，以730萬元易手，呎價約15,499元，屋苑目前放盤量約36個，入場費由670萬元起。

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