樓價持續受壓　二手居屋售價重返2017年低位

隨着整體二手樓價回落，加上大量新居屋推出，未補價第二市場樓價受壓。上月港島東至少有5個居屋屋苑錄新低價成交，當中筲箕灣東熹苑成交呎價僅險守七千元關口，屬項目近6年以來低位。而柴灣杏翠苑單位以每方呎約7,300元沽，亦重返2017年低位。

市場消息透露，上述單位為東熹苑D座一個低層單位，實用面積約546方呎，4月期間於第二市場僅售385萬元，呎價約7,051元。資料顯示，同項目低層實用面積438方呎單位，2019年6月以300萬元，成交呎價約6,849元為對上最低紀錄。

另一宗低價成交為杏翠苑中層戶，實用面積約559方呎，上月未補價賣410萬元，呎價約7,335元。同屋苑個同面積中層單位，於2017年9月期間同以410萬元轉手，最低呎價紀錄保持至今被再度追平。

此外，小西灣富怡花園低層實用面積約592方呎單位，屬三房間隔，第二市場成交價僅約439萬元，呎價約7,416元，呎價屬該盤2018年5月後新低。但同項目另一個高層實用面積約484方呎的兩房戶，上月賣495萬元，呎價約10,227元。

連同筲箕東霖苑高層戶賣482萬元，呎價約8,956元創逾3年新低，以及同區愛蝶灣三房戶4月上半月賣575萬元，呎價約9,713元屬逾5年低位。東區居屋上月低價成交湧現。

九龍方面，油塘高俊苑低層單位，實用面積約634方呎，第二市場售價460萬元，呎價約7,256元，呎價亦為屋苑2019年8月後新低。

另一邊廂，二手私樓價格亦有下調壓力。馬鞍山迎海‧星灣套三房戶，減價至1,539.8萬元沽，約4年帳面貶值約84萬元。美聯李天傑表示，上址為18座中層G室，實用面積約783方呎，叫價約1,600萬元放售，區內客帶支票睇樓，見屋苑享鐵路優勢，即場議價，獲減60.2萬元購入，呎價約19,665元。原業主於2018年6月以1,624萬元購入。

沙田第一城再錄蝕使費買賣。世紀21奇豐楊麗娟指，該屋苑49座高層G室兩房戶，實用面積約304方呎，放盤兩個月，減價43萬元，以577萬元售，呎價約18,980元。原業主於2018年7月以575萬元買入，持貨近4年帳面只賺兩萬元，料屬明賺暗蝕。

有代理行睇淡本港樓市，仲量聯行香港主席曾煥平稱，今年首季中小型住宅樓價按季下跌約3.2%，而下半年將有大量新盤推售，加上按揭息口走勢向上，該行下調全年中小型住宅樓價預測，由原先預計有機會持平，修訂為下跌約5%。

港島東居屋第二市場低價成交

屋苑/單位◢成交價（萬元）◢呎價（元）◢項目低價紀錄

東熹苑D座低層戶◢385◢7,051◢2016年9月後呎價新低

杏翠苑中層戶◢410◢7,335◢呎價追平2017年9月最低紀錄

愛蝶灣低層戶◢575◢9,713◢料屬2017年1月後最低

富怡花園低層戶◢439◢7,416◢呎價創2018年5月後新低

東霖苑高層戶◢482◢8,956◢呎價屬2018年12月後低位

資料來源：香港房屋委員會