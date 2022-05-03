美股個別發展　藥廠輝瑞跌逾1%

美國聯儲局議息會議舉行在即，美國10年期國債孳息率周二(3日)曾上衝至3.013厘水平，創2018年12月3日以來最高，道指曾升126點，至33,187點；標指升12點，至4,167點；以科技股為主的納指跌53點，至12,482點。

港股外圍方面，恒指夜期現報20,914點，跌40點，低水188點。

有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水創辦人達利奧表示，分辨市場是否處泡沫可遵從6個要點，包括以傳統的衡量方法計算股價偏高、價格包含很多不可持續的條件、市場充斥「牛市」氣氛、很多新和「天真」的投資者、利用借貸來買股的比例高，以及股民是否進行過度投機。他指大部分科技股被視為有泡沫，故拋售仍未完，即使不是極端泡沫，也不代表安全，目前非買入時機。

美銀研究發現散戶「熊市」情緒指標升到59.4%，創2009年3月金融危機美股見底時期的新高，俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權波動率指數(VIX)本月持續企穩30點以上偏高水平。雖然悲觀情緒令部分投資者期盼標指反彈，但該行警告各市場指標趨弱，標指今年或低見3,800至4,000點，任何反彈都可能遭受沽壓。

摩根士丹利認同美股未跌完，標指最悲下試3,460點，意味有17%下跌空間，呼籲趁彈沽貨。摩根大通則較樂觀，認為市場已充斥過多負面情緒，加上多間企業季績勝預期，反彈指日可待；美國經濟增長的確籠罩陰影，但絕非完全脫軌，料全球增長下半年反彈。

個股方面，藥廠輝瑞首季收入按年增76%至256.61億美元，當中新冠病毒口服藥Paxlovid收入達14.7億美元，佔整體收入5.72%，與BioNTech共同研發的新冠疫苗收入則按年增2.82倍，至132.27億美元，佔整體收入逾50%；純利增61.24%至78.64億美元；經調整每股盈利1.62美元。該企重申全年新冠疫苗銷售額指引320億美元，Paxlovid銷售220億美元，該股跌1.32%。

漢堡王母企餐飲品牌國際(RBI)首季收入按年增15.15%至14.51億美元；純利增2.23%至1.83億美元；經調整每股盈利64美仙，跟收入同勝預期，該股跌1.33%。