西方將與中國爭奪電動車原料？戰場轉至非洲

俄烏戰事令天然氣成為「籌碼」，迫使歐洲各地尋找替代能源，「一哥」德國最新警告，廉價能源時代已結束，企業和消費者須為能源價格長期處於高位做好準備。當地汽車大廠福士隨即預警，戰事帶來的天然氣風險已對工廠成本構成嚴重威脅。剛巧歐元區昨日公布，3月生產者價格指數(PPI)暴飆36.8%，超預期兼續創新高，反映通脹升溫。遠至亞洲及南美也已感受到能源漲價的禍害，同時預示非洲將是兵家必爭！

福士警告，天然氣風險將對禾夫斯堡總部的工廠帶來嚴重威脅，可能要在更長時間內將能源供應基礎放在煤炭發電。這意味生產成本難以大降，市場亦估計4月PPI難以回落。數據顯示，德國汽車業佔當地能源消耗比例達30%，逾半數依賴化石燃料，其中又以天然氣為主。德國官員坦承當地可在幾周內完全擺脫俄油，惟完全放棄俄國天然氣需更長時間。

就此，歐洲運輸環境聯合會(T＆E)呼籲歐洲應盡快獲得更多電動車原材料，以擺脫對原油和天然氣的依賴。數據顯示，到2023年，全球有足夠的鎳和鋰，能生產多達1,400萬輛電動車，到2025年更足以生產2,100萬輛。然而，T＆E表示，鋰和鎳的競爭非常激烈，中國和美國一直努力確保獲得這些原材料，故歐洲需要倣效並建立專屬機構確保供應，現在是時候專注於非洲採購，實現能源獨立和滿足綠色未來所需。

英國方面，首相約翰遜最新提到將每年建造一座核電廠，這對擺脫俄油和天然氣至關重要，希望到2050年核能發電量約佔電力需求的25%。

至於美國，拜登政府最新宣布，將提供31億美元(約241億港元)支持在美國製造電動車電池和零件。另外，美國能源部將額外提供6,000萬美元(約4.68億港元)，用於支持舊電動車電池回收再用，強調新的投資將為美國國內供應鏈提供更完善的需求，減少對其他國家的依賴。

事實上，由俄烏戰事引發的能源漲價風暴已直搗全球。泰國由5月起，將每公升的柴油價格由30泰銖上調至32泰銖，使當地專家擔心會嚴重影響泰企及家庭支出，因大部分交通工具皆使用柴油，並非即時可轉用電動車。

巴西國家石油公司亦宣布，自5月起對經銷商的天然氣批發價上調19%，將執行至7月31日。當地目前汽油平均零售價已達2004年有紀錄以來最高，今次天然氣漲價將直接導致交通及廚用氣價上漲。

正因能源荒禍及全球，市場對油價依舊樂觀。投資銀行RBC Capital Markets表示，目前市場仍供不應求，有3大原因可能導致油價在未來幾周上揚，首先是俄國可能在歐盟宣布禁油令後報復，恐將油價推升至每桶130美元以上；其次是美國或再因應戰事升級而全面封殺俄國，進而將油價推升至185美元以上；最後是石油輸出國組織與盟國(OPEC+)或再度拒絕大幅增產。

提及制裁，英國石油周二公布，因決定退出對俄羅斯石油公司(Rosneft)約19.75%持股而須撇帳255億美元，導致今年首季錄得淨虧損203.8億美元(約1,589億港元)，有別於2021年第四季賺23.3億美元。不過，若撇除俄國特殊因素，該公司的盈利指標從40.7億美元升到62.5億美元，高於市場預期44.9億美元；不但每股派息5.46美仙，並宣布回購25億美元股票。

鑑於地緣政治局勢仍緊張，金價昨先跌後回穩，紐約期金處於每安士1,860美元水平，變動不大，市場相信要待聯儲局本周公布議息結果後，才有較清晰的方向。