特色戶有價有市！洪水橋及青衣項目周六共推售65伙
2022年05月03日 21:59
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社交禁聚措施放寬，新盤市場交投轉旺，周二(3日)單日錄得約27宗成交。發展商見市況好轉，加快推售餘貨。洪水橋項目及青衣薈藍項目，相繼公布本周六(7日)推售特色戶，合共涉及65伙。
●洪水橋住宅項目#LYOS周六發售31伙
長實集團(01113)旗下洪水橋住宅項目#LYOS，上載第5號價單，將23伙「層層叠趣」花園複式戶由招標發售改以按價單形式出售，按最高15%折扣優惠計，折實平均呎價約18,409元。項目同時落實周六(7日)起發售上述23伙，另續以招標發售8伙。
據新價單顯示，改以價單發售的單位位處複式B座、複式C座及複式D座，實用面積介乎778至789方呎，全數均設花園、平台及天台。折實價介乎約1,381.6萬元至1,457.24萬元，折實呎價由約17,667元至約18,677元。據悉，該盤至今累計售出310伙，套現逾18.5億元。
●啟德THE HENLEY II首輪銷售暫沽約12伙
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY II，今日(3日)首輪發售98伙，當中6伙以招標形式發售。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，已有4伙單位招標沽出，均為1座A室的三房戶，實用面積為888方呎，成交價介乎3,019.2萬至3,450萬元，市場消息指，連同招標單位計，該盤首輪銷售暫沽約12伙。市場消息指，項目首輪銷售暫時沽出約12伙。
●錦上路站柏瓏I次輪最終超額近22倍
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及中國海外發展(00688)合作發展的元朗錦田南錦上路站柏瓏I明日次輪發售327伙。信和置業營業部集團聯席董事田兆源稱，項目最終接獲7,393張入票，超額認購近22倍。次輪即將發售單位，包括首度推出的第3座兩房梗廚戶型，實用面積513方呎，全盤只設16伙。
中原按揭及中原地產為該盤買家提供按揭雙優惠。包括「置抵低息H按」，實際息率為1.5厘，按揭年期達30年。
●青衣薈藍周六發售34伙特色戶
宏安地產(01243)旗下青衣薈藍最新公布第8號價單，提供34伙特色戶，包括15個連平台戶及19個連天台戶，並於周六(7日)以先到先得的形式出售。
宏安地產執行董事程德韻表示，今批入場單位為2樓A06室，實用面積181方呎，連65方呎平台，扣除最高15%優惠後，折實售價約536.8萬元。而該盤4月份合計售出24伙及套現1.43億元。宏安地產營業及市務經理陳永盟指，項目亦公布車位價單第1號，提供15個私家車位及4個電單車車位，入場費分別180萬元起及25萬元起。
●牛頭角皓日新增靈活建築期付款計劃
恒隆地產(00101)發展的牛頭角皓日修改價單，新增靈活建築期付款計劃，惟僅適用於選購全部兩房梗廚單位及三房單位的買家。買家於簽署臨時買賣合約時繳付5%臨時訂金，期後120 天內、180天內及360天內分別繳付1%、1%及3%加付訂金，餘款則於發出收樓通知的日
期後14天內支付。
●沙田大埔公路頂層連天台戶呎價創新高
由遠東發展(00035)發展的沙田大埔公路豪宅項目畢架．金峰，周二(3日)透過招標沽出頂層連天台特色戶，呎價為27,000萬元，創項目新高。
上述為第1座11樓D室，實用面積1,033方呎，連823方呎平台，成交價為2,789.1萬元。單位設有私人電梯大堂，享翠綠山景。發展商表示，項目提供逾1比1的住客車位，車位配備電動車充電裝置。此外，該盤至今累售31伙 套現逾6.26億元。
●黃竹坑站揚海兩房售1,636萬元
由信和置業及嘉里建設等發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，最新沽出第2B座27樓G室，實用面積470方呎的兩房間隔，成交價為1,636.96萬元，呎價約34,829元。
●白石角海日灣II三房1,167.6萬沽
大埔白石角海日灣II最新以1,167.6萬元沽出第10座19樓B室，為實用面積721方呎的三房單位，呎價約16,194元。
●油塘蔚藍東岸兩房呎價22,300元
五礦地產(00230)旗下油塘蔚藍東岸，錄得本月首宗成交。項目的5座23樓F室，實用面積520方呎，兩房間隔，成交價1,159.6萬元，呎價為22,300元。
●元朗站The YOHO Hub三房售1,135萬元
新鴻基地產(00016)旗下港鐵元朗站上蓋項目The YOHO Hub踏入5月後連錄成交。最新沽出第2座18樓E室，實用面積538方呎，三房間隔，成交價1,135.64萬元，呎價約21,109元。
●堅尼地城KENNEDY 38兩房呎價約29,692元
新鴻基地產、恒基地產及會德豐地產合作發展堅尼地城KENNEDY 38，以1,353.96萬元沽出19樓C室，為實用面積456方呎的兩房單位，呎價約29,692元。
●旺角利奧坊‧壹隅首輪買家四成為年輕人
發展商積極推售新盤。恒基地產發展的旺角利奧坊‧壹隅，日前作首輪銷售。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，首輪銷售當中年輕買家佔逾四成，另近六成買家來自港島及新界，反映區內設施及配套愈趨年青化。
韓家輝指，物業市場回暖，逐漸回復到第5波疫情前水平，而隨著多個新盤出爐，預料5月一手成交量可望創新高。為配合項目最新的銷售部署，利嘉閣地產推出母親節置業禮遇吸客。利嘉閣地產總裁廖偉強先生指，由即日起至起至5月31日期間，首5名經該行購入項目一房或以上戶型單位的買家，即可獲贈推拿教主腿部按摩機一部，總值約30,000元。優惠先到先得，送完即止。