特色戶有價有市！洪水橋及青衣項目周六共推售65伙

社交禁聚措施放寬，新盤市場交投轉旺，周二(3日)單日錄得約27宗成交。發展商見市況好轉，加快推售餘貨。洪水橋項目及青衣薈藍項目，相繼公布本周六(7日)推售特色戶，合共涉及65伙。

●洪水橋住宅項目#LYOS周六發售31伙

據新價單顯示，改以價單發售的單位位處複式B座、複式C座及複式D座，實用面積介乎778至789方呎，全數均設花園、平台及天台。折實價介乎約1,381.6萬元至1,457.24萬元，折實呎價由約17,667元至約18,677元。據悉，該盤至今累計售出310伙，套現逾18.5億元。

●啟德THE HENLEY II首輪銷售暫沽約12伙

●錦上路站柏瓏I次輪最終超額近22倍

中原按揭及中原地產為該盤買家提供按揭雙優惠。包括「置抵低息H按」，實際息率為1.5厘，按揭年期達30年。

●青衣薈藍周六發售34伙特色戶

宏安地產執行董事程德韻表示，今批入場單位為2樓A06室，實用面積181方呎，連65方呎平台，扣除最高15%優惠後，折實售價約536.8萬元。而該盤4月份合計售出24伙及套現1.43億元。宏安地產營業及市務經理陳永盟指，項目亦公布車位價單第1號，提供15個私家車位及4個電單車車位，入場費分別180萬元起及25萬元起。

●牛頭角皓日新增靈活建築期付款計劃

期後14天內支付。

●沙田大埔公路頂層連天台戶呎價創新高

上述為第1座11樓D室，實用面積1,033方呎，連823方呎平台，成交價為2,789.1萬元。單位設有私人電梯大堂，享翠綠山景。發展商表示，項目提供逾1比1的住客車位，車位配備電動車充電裝置。此外，該盤至今累售31伙 套現逾6.26億元。

●黃竹坑站揚海兩房售1,636萬元

由信和置業及嘉里建設等發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，最新沽出第2B座27樓G室，實用面積470方呎的兩房間隔，成交價為1,636.96萬元，呎價約34,829元。

●白石角海日灣II三房1,167.6萬沽

大埔白石角海日灣II最新以1,167.6萬元沽出第10座19樓B室，為實用面積721方呎的三房單位，呎價約16,194元。

●油塘蔚藍東岸兩房呎價22,300元

●元朗站The YOHO Hub三房售1,135萬元

●堅尼地城KENNEDY 38兩房呎價約29,692元

新鴻基地產、恒基地產及會德豐地產合作發展堅尼地城KENNEDY 38，以1,353.96萬元沽出19樓C室，為實用面積456方呎的兩房單位，呎價約29,692元。

●旺角利奧坊‧壹隅首輪買家四成為年輕人

發展商積極推售新盤。恒基地產發展的旺角利奧坊‧壹隅，日前作首輪銷售。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，首輪銷售當中年輕買家佔逾四成，另近六成買家來自港島及新界，反映區內設施及配套愈趨年青化。

韓家輝指，物業市場回暖，逐漸回復到第5波疫情前水平，而隨著多個新盤出爐，預料5月一手成交量可望創新高。為配合項目最新的銷售部署，利嘉閣地產推出母親節置業禮遇吸客。利嘉閣地產總裁廖偉強先生指，由即日起至起至5月31日期間，首5名經該行購入項目一房或以上戶型單位的買家，即可獲贈推拿教主腿部按摩機一部，總值約30,000元。優惠先到先得，送完即止。