奧園健康收到核數師查詢　續停牌

現時集團已成立獨立調查委員會開展調查，以評估資金往來事項。獨立調查委員會亦已聘請香港資深大律師作為獨立法律顧問。

奧園健康表示，於公告日期，集團與母公司集團的資金往來事項涉及的所有款項已全部結清。董事會確認，集團運營及業務一切正常。集團將以積極態度全面協助核數師、獨立委會員等機構處理年度業績核查事項，盡快完成財報發佈和復牌交易。

公司將繼續停牌，以待刊發去年全年業績。