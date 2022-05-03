奧園健康收到核數師查詢 續停牌
2022年05月03日 22:41
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奧園健康(03662)公布，公司收到核數師日期為今年3月25日的函件，當中載列與集團關聯方之間的若干資金往來，並就資金往來事項向審核委員會提出若干建議及行動。
目前主要涉及於去年12月，集團自控股股東中國奧園(03883)之間接全資附屬公司收取劃轉資金3.5億元人民幣(下同)，於翌日集團將該相同金額資金轉回給同系附屬公司，轉款依據為集團及母公司集團的一份未註明日期及未簽署之獨家銷售代理協議；另外，集團及一間實體於去年11月同日支付及收取5,000萬元，該實體之法定代表人及執行董事為於公司及中國奧園之若干附屬公司擔任多個董事職務，並於公司若干附屬公司持有權益之個人。
現時集團已成立獨立調查委員會開展調查，以評估資金往來事項。獨立調查委員會亦已聘請香港資深大律師作為獨立法律顧問。
奧園健康表示，於公告日期，集團與母公司集團的資金往來事項涉及的所有款項已全部結清。董事會確認，集團運營及業務一切正常。集團將以積極態度全面協助核數師、獨立委會員等機構處理年度業績核查事項，盡快完成財報發佈和復牌交易。
公司將繼續停牌，以待刊發去年全年業績。