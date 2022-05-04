東方日報B1：外匯基金蝕550億　兩年最甘

受俄羅斯與烏克蘭局勢、美國啟動加息周期等因素影響，全球今年首季股債成績欠佳。香港金融管理局公布首季外匯基金按年由盈轉虧，蝕550億元，事隔兩年再度「見紅」。其中，香港股票及其他股票分別蝕94億元及246億元，債券市場則虧損347億元。

數據顯示，外匯基金首季外匯估值增加137億元，成為唯一錄得進帳的投資。值得留意的是，外匯基金的首要作用是維持港元匯率穩定，其表現更直接影響庫房收入，即有機會影響財政預算案的「派糖」力度。首季外匯基金支付予財政儲備與港府基金及法定組織的金額分別為110億元及53億元。

金管局總裁余偉文解釋，俄烏戰事所引發的地緣政治局勢導致全球通脹水平飆升，觸發市場避險情緒；同時，市場預期美國聯儲局加息幅度加大，令美元流動性收縮，全球經濟進一步受壓。

余氏稱，難以預測第二季外匯基金表現，指今年外圍投資環境存在重大的不確定性，包括地緣政治局勢及全球通脹飆升。他預期今年股、債、匯3方面投資均面對挑戰，當局短期將加強防禦性部署，其中包括增持現金及其他短期債券，中長期則要做好多元化資產配置。

樓市方面，余氏指，疫情令發展商推售新盤受阻，今年首季本港樓價跌3.2%；不過，隨着疫情回穩，估計市場將重拾信心，上月二手樓價領先指數已有所回升。他續指，隨着本港第5波新冠肺炎疫情回落，預料樓市交投將逐步回復正常。

至於家庭負債佔本地生產總值(GDP)比率過去一年顯著上升，余偉文解釋，主因受到經濟收縮影響，目前情況已漸趨平穩。他指，本港家庭負債多屬按揭，當局亦有控制按揭成數，供樓市民亦需要進行壓力測試，故相信在加息環境下對供樓的風險仍然可控。

余偉文續指，港美息口上升存在時間差，最優惠利率(P)調整時機雖由銀行自行決定，但過往有一定滯後，因此，相信美國加息不會對香港造成即時衝擊。

香港目前奉行與美元掛鈎的聯繫匯率，首要目的是維持港元匯率穩定。余偉文承認聯繫匯率有局限性，就是不能透過利率刺激經濟，惟他認為，目前環境風高浪急，而香港作為細小而開放的經濟體，有穩定的匯率對香港「非常重要」，經濟則主要依靠財政政策支撐，目前財政儲備充裕，認為有相關能力支持經濟。

另方面，現時地緣政治複雜，金管局大部分外匯儲備資產存在歐美，余偉文表示，當局在不同的場景已有預案應對，相信即使發生極端情況，包括資產被凍結、被移出環球銀行金融電訊協會(SWIFT)系統等，當局亦可作出應變，又指金管局一直與中國人民銀行就市場發展、金融安全等保持緊密溝通。