老虎環球基金今年勁虧44%　發言人：對此責無旁貸

外媒報道，知老虎環球管理(Tiger Global Management)的業績表現遭遇愈來愈多挑戰。

報道引述知情人士透露，該公司的對沖基金在4月下跌15%，2022年累計虧損44%。知情人士說，老虎環球的好倉基金遭遇更嚴重的打擊，上個月累計跌幅達到25對沖基金，全年降幅擴大至52對沖基金。

老虎環球的一位發言人不予置評。截止年底，老虎環球管理總計1,000億美元資產，其中包括350億美元的對沖基金，多頭基金和交叉基金。

外媒稱，老虎環球在一份電郵向投資者表示，「4月我們的公募基金2022年開局非常令人失望，鑒於宏觀經濟情況，市場表現不佳，但我們不相信借口，所以也不會找任何借口。」

老虎環球成立於2001年，今年料將成為其表現最糟糕的一年，主要因為此前推動基金盈利的美國和中國科技公司股價大跌。4月那斯達克100指數下跌13%，為2008年以來最大月度跌幅。美股指數下跌8.8%，創下1970年以來歷年同期最大跌幅。

這個由Chase Coleman管理的公司長期以來一直是全球表現最佳的對沖基金之一。截至2020年，Tiger Global對沖基金的年化回報率超過20%，這讓現年46歲的Coleman和他的合伙人Scott Shleifer躋身金融界最富有人群。

不過，在去年下降7％之後，今年再次虧損，令Coleman的財富縮水至89億美元，財富至少蒸發逾20億美元。這個下降速度已經在對沖基金行業掀起衝擊，並打擊了包括基金會、捐贈基金和養老基金在內的投資者。