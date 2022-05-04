滙豐擬最快今日進行股份回購

滙豐與Merrill Lynch International已訂立多項不可撤回之非全權委託回購協議，讓Merrill Lynch(作為主事人)可於2022年5月4日至不遲於2022年8月31日期間購買(視乎監管機構之批准是否仍然有效)總值最多為10億美元之普通股，並同時向滙豐出售有關股份。

Merrill Lynch將獨立於滙豐以外就回購相關事宜作出交易決定。購買普通股之行動將於倫敦證券交易所、Aquis交易所、BATS交易系統、Chi X 及/或Turquoise(統稱「英國地點」)及/或香港聯合交易所進行。

於英國地點作出之回購將屬於「交易所內」買賣(按倫敦證券交易所規則界定)，且就英國《2006 年公司法》目的而言屬於「市場買入」。就英國《2006 年公司法》目的而言，於香港聯交所作出之回購將屬於「市場外買入」，但就《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》目的而言，有關交易則屬於「交易所買賣」，並購成香港《公司收購、合併及股份回購守則》（「香港股份回購守則」）目的之「場內股份回購」。

回購須根據事先制訂的若干條件進行，並符合（及受限於）滙豐於2022年4月29日股東周年大會上獲股東授出回購普通股的一般授權、英國《金融業操守監管局上市規則》第12章、歐盟條例第596/2014號《濫用市場條例》第 5(1)條（根據英國《2018 年歐洲聯盟（退出）法令》（「退出法令」）而成為英國本地法律的一部分）、《歐盟委員會授權規例》第2016/1052號（根據退出法令而成為英國本地法律的一部分）、香港上市規則、香港股份回購守則，以及適用之美國聯邦證券法例之規定。

所回購之普通股將被注銷。是項回購最多可購買約20.2億股普通股，即根據2022年授權可回購之普通股數目。