陳錦興：內地傳出穩樓市　碧桂園服務料受惠

4月底，政治局會議針對房地產行業，提出堅持房住不炒，支持各地從當地實際出發完善房地產政策，支持剛性和改善性住房需求。且表明，要優化商品房預售資金監管。這個最高層的會議，顯然是釋放維持房地產市場，甚至推動其增長的最強信號，亦與自去年底以來監管當局逐步放寬限購、限貸及穩控內房債務危機等措施一致。

物管板塊過去一年多以來，都受到內房發展商弱勢的拖累，市場亦憂慮，內房商合約銷售將大幅放緩，導致物管股的在管面積低於預期，難以維持高速增持，因此物管股的高估值也難以支撐。物管龍頭碧桂園服務亦難幸免。

然而，目前形勢轉好，而過去的併購效益將推動碧桂園服務的未來盈利，可維持約30%的複合增長。現價計，其市盈率已殺低至17倍，甚具吸引力，也有追落後的空間。建議於34.5港元吸納，中線阻力位為42元，向下跌穿30元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)