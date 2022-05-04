道指升67點　油價跌2%

●踏入亞洲時段，美匯指數報103.46；港匯見7.8473；離岸人民幣(CNH)報6.6442；美元兌日圓處130.12；歐元報1.0522，英鎊報1.2495。金價處1,868.81美元。布油報105.88美元，紐油處103.44美元。比特幣跌2%，報3.76萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水50點。

●道指收報33,128點，升67點或0.2%；標指收報4,175點，升20點或0.48%；納指收報12,563點，升27點或0.22%。

●美國召車平台Lyft公布，今年首季收入按年增44%至8.76億美元，市場預期8.46億美元；淨虧損1.96億美元，去年同期為4.27億美元。Lyft股價急跌24.7%，報23.04美元。

●Strategas Research Partners的技術和宏觀研究團隊周二(3日)指出，美股標指在今年已經累跌13%之後，未來數月恐可能進一步下跌。

●港股ADR指數全日則偏軟，按比例計算，收報21,074點，跌26點或0.13%。

●即月恒生指數夜期收報21,001點，升47點，低水101點，成交17,790張。

●紐約6月期油收報每桶102.41美元，跌2.76美元或2.62%；布蘭特7月期油收報每桶104.97美元，跌2.61美元或2.42%。

●紐約6月期金收報每安士1,870.6美元，升0.6%。

●英國富時100指數收報7,561點，升16點或0.22%；法國CAC指數收報6,476點，升50點或0.79%；德國DAX指數收報14,039點，升100點或0.72%。

●外媒報道，美國3月份的職位空缺數意外升至紀錄高位，辭職人數略有上升，表明僱主依然難以留住和招聘員工。