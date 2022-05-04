港股回吐　ATMJ全線捱沽　滙豐漲逾2%

港股連升5日後略為回吐，恒生指數曾挫198點，低見20,903點，暫於兩萬一關樓下爭持。國企指數及科技指數齊跌約90點，主板成交250億港元。

大型科網股有沽壓，美團跌4.3%，是表現最差藍籌；阿里巴巴跌3.1%；京東集團跌3%；騰訊跌2.1%；小米集團跌0.2%。另外，京東健康被大股東減持，股價挫7.3%；嗶哩嗶哩挫5.2%；快手及百度跌1.2%。

滙豐控股再回購股份，刺激股價飆2.6%，是表現最佳藍籌。其他銀行股合力撐市，渣打集團升1.8%；招商銀行升1.1%；恒生銀行升1%；工商銀行及建設銀行升0.8%及0.7%。

其他藍籌股個別發展，李寧及安踏體育齊跌約3%；碧桂園及碧桂園服務跌2.6%。重磅股友邦保險及中國平安跌1.3%及1.1%。港府放寬放疫措施，地產股做好，新鴻基地產、長實、九龍倉買業、恒基地產、領展及新世界發展升0.5%至1.1%。

【09:20】港股窄幅上落 ATMJ拖低大市 滙豐力頂

港股開市偏軟，恒生指數跌76點或0.36%，報21,025點；國企指數低開37點或0.51%，報7,229點；科技指數跌39點或0.9%，報4,370點。

大型科網股拖低大市，京東集團跌2.3%；阿里巴巴及美團跌1.8%；騰訊跌1.4%；小米集團無起跌。

金融股個別發展，滙豐控股最快今日再回購股份，股價升2%重上50元。香港交易所靠穩；招商銀行升1.1%；建設銀行無起跌。友邦保險跌2%；中國平安跌0.4%。