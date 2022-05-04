【高盛推介】美聯儲議息 如何對沖美股風險？
2022年05月04日 10:29
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：市場等待美國聯儲局周三(4日)晚的議息結果，市場預期將加息半厘，並同時觀望可能公布的縮表路徑。美國10年期國債孳息率連續第2天升穿3厘，是自2018年的高位。
美股周二(3日)變動不大，道指及納指都上升約0.2%，標普500指數則上升約0.5%。
近日部署美股指數認股證的投資者以好倉較多，但現時市場不明朗因素較多，投資者亦可作兩手準備，適時部署，又或是利用認沽證為美股組合作對沖。
現時投資者選擇美股指數產品宜以9月份到期為主，因為6月份到期現在屬太短期，風險較高；12月份到期則較長期，槓桿較低，而9月份到期就能在風險及回報之間作出平衡，然後再挑選當中較貼價、高槓桿而且低街貨產品。
道指購10372，行使價36,050點，2022年9月16日到期，實際槓桿12.3倍，行使價37,000點以下產品最高槓桿。
道指沽10388，行使價30,680點，2022年9月16日到期，實際槓桿7.5倍，9月份到期產品最活躍的條款。
道指沽10401，行使價27,380點，2022年9月16日到期，實際槓桿7.8倍，新上市。
納指購10374，行使價14,550點，2022年9月16日到期，實際槓桿9倍，行使價15,000點以下、2個月期以上產品最高槓桿。
納指沽10386，行使價10,450點，2022年9月16日到期，實際槓桿6.5倍，2個月期以上產品最高槓桿。
納指沽10394，行使價12,948點，2022年9月16日到期，實際槓桿6倍，貼價。
標指購10341，行使價4,800點，2022年9月16日到期，實際槓桿15倍，高槓桿。
標指沽10395，行使價3,788點，2022年9月16日到期，實際槓桿6.8倍，貼價、高槓桿。
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