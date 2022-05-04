【高盛推介】科技股受壓回吐　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：市場靜待周三(4日)晚聯儲局公布議息結果，在加息預期下科技股受壓，周三普遍回落，美團下跌逾5%，在ATM中跌幅最高，騰訊控股亦下跌逾3%。

周二(3日)有報道指內地擬暫停科技公司監管行動，促科企讓政府入股1%。

觀察個股輪證資金流向，近日資金以流入科技股淡倉為主，過去5日計，多隻科技股淡倉都有資金流入，其中美團及騰訊淡倉分別有約4,300萬及4,000萬元流入。

周三早段股價回落，即市見資金兩邊部署。

美團購15022，行使價192.9元，2022年8月23日到期，實際槓桿4.6倍，輕微價外、高槓桿、低街貨。

美團購13431，行使價188元，2022年9月27日到期，實際槓桿3.9倍，中年期、較貼價。

美團沽13985，行使價148.48元，2022年8月17日到期，實際槓桿3.2倍，少數槓桿高於3倍的中期輕微價外證。

美團沽11186，行使價135元，2022年9月13日到期，實際槓桿2.9倍，熱門條款。

美團牛60200，收回價140元，行使價137元，換股比率500，槓桿比率6倍，相近收回價產品最高槓桿。

美團熊56566，收回價180元，行使價183元，換股比率500，槓桿比率9.2倍，全場最貼價、最高槓桿。

騰訊購12127，行使價430元，2022年9月16日到期，實際槓桿6.4倍，貼價、高敏感度。

騰訊購14965，行使價469.08元，2022年10月26日到期，實際槓桿6.1倍，8隻相近條款產品最高槓桿。

騰訊沽13619，行使價298.8元，2022年9月22日到期，實際槓桿4.8倍，熱門條款。

騰訊沽12853，行使價260元，2022年9月19日到期，實際槓桿5.2倍，價外、高槓桿。

騰訊牛63470，收回價335元，行使價332.2元，換股比率500，槓桿比率9.3倍，現時最貼價的一批牛證。

騰訊熊63626，收回價400元，行使價403元，換股比率500，槓桿比率10.7倍，相近收回價產品最高槓桿。

騰訊熊56567，收回價420元，行使價423元，換股比率500，槓桿比率6.6倍，遠熊。

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