星展削香港今年經濟預測至1.7%　料次季錄負增長

新冠肺炎疫情拖累經濟，星展下調本港今年全年GDP增長預測，由2.4%降至1.7%，預計今季經濟仍會錄得輕微負增長。該行經濟研究部經濟師謝家曦表示，今年首季本港經濟表現不佳將拉低整體增長，而今季表現仍受累去年高基數及3月及4月大部分時間仍未恢復晚市堂食，但市民外出消費活動回復，加上港府派發電子消費券的提振作用，按季表現將有改善。至於全年通脹將溫和升至約2.2%，主要是食品價格及失業率回落引致租金回升所帶動。

他引述移動數據，市民上月起到消費場所有增加，而參考去年8月和12月派發消費券時，帶動當月消費按年升超過一成，今年派發金額更大，可提振消費，經濟將逐步復甦。不過，餐飲業及零售業疫下打擊大，預計4月本港失業率在4.9%至5%水平橫行，其後漸漸改善，年底有望降至3.7%。另隨着地產發展商追回新盤銷售及建造在疫情期間落下的進度，建造業失業率亦有望回落。

他提到，本港樓價上季受疫情影響，下跌約3%，惟4月已回升約2%。不過，在美國加息、股市下行壓力困擾下，預期全年樓價零增長。未來1個月及3個月銀行同業拆息(HIBOR)升幅將受美國加息幅度加大而變得急速，若美國利率將於年底加至2.5厘，屆時本港最優惠利率或會升至0.125厘，港元拆息亦會持續上升，1個月或見2厘。如果美息加快向上，在明年上半年升至3.5厘，港息或會更快追上。

謝氏續指，面對港美息差擴闊，港元貶值無可避免，不排除港匯很快會下試7.85水平，屆時香港金融管理局將「出手」，抽走市場流動性，導致銀行體系結餘下跌。參考上次加息周期，當美息升至2.5厘，本港銀行體系結餘將跌至約500億元，港息就會跟升。按照現時加息速度，短期利率升幅將超越長期利率升幅。