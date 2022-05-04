星展料中國經濟僅增4.8%　人民幣有貶值壓力

內地新冠肺炎疫情肆虐，星展將內地增長由5.3%下調至4.8%，較官方目標5.5%為低。星展香港高級經濟師周洪禮表示，今次上海封城，容許企業採取「閉環式管理」，故造成的經濟損害與兩年前有別，惟生產活動仍受物流效率影響。相信當局將主要以基礎建設、財政政策手段，刺激經濟復甦。

他指出，物流運輸在交通受限下不能自由出入、工作人員隔離而造成的短缺，即使解除地區封鎖後也要數周時間恢復。企業中長期貸款過去數月表現呈負增長，3月才回復輕微增長，而且貸款者多為大型企業和國企，中小企貸款需求依然疲弱；以房貸為主的個人中長期貸款仍然下跌，3月按年跌約40%，反映房地產銷售市場不振。

他指，在這環境下，人民銀行以貨幣政策刺激經濟的空間收窄，降準和減息作用不大。因此，預計要待一線城市解除封城後才再會實行，今年市場報價貸款利率(LPR)及存準率分別有減少0.2厘及75個點子的空間。

星展預期今年第三季人民幣將貶至6.85，第四季貶至6.8。周氏認為，雖然人民幣有貶值壓力，但重現2015年恐慌性拋售機會不大。由於人民幣在2005至2015年持續升值，出現大量貨幣錯配，惟近年市場優化，人民幣匯率已偏向雙向波動，貨幣錯配大幅減少，加上人行現有3.2萬億美元外滙儲備，足夠應付13個月進口和償還外債的需求，以及銀行存款也持有大量外幣，可以發揮穩定人民幣匯價作用。