港置馬泰陽：新盤連環推售　吸納各路客源

首季本港樓市受疫情拖累，表現未如理想。疫情持續緩和，確診個案由3月底的高位回落，反映疫情持續向好。多個新盤旋即傾巢而出，繼早前啟德新盤MONACO MARINE搶先推公布價單，並連環加推，搶先開售，迅速成為市場焦點。與此同時，近期多個新盤紛紛加入戰團，掀起新一輪的新盤大戰，力吸各路客源。

貴為新盤供應重鎮的啟德，MONACO MARINE主打大型會所，由於新進屋苑的環境好配套佳，加上會所設施多元化，深受新一代年輕人追捧。同樣位於啟德區的The Henley II亦緊接登場開價「吸客」。The Henley II為啟德區內第二個開賣新盤，屬The Henley同系中最近海，前臨啟德體育園，料大部分單位可享開揚海景，加上項目屬於短期樓花，只有兩個月，因此對想即買即住的買家有一定的吸引力。

市區供應盤接盤，位於大角咀的利奧坊‧壹隅主打精品住宅，鄰近港鐵奧運站，加上附近有不少食肆酒吧，而且「利奧坊」同系項目把該區打造成步行街。加上不時舉辦創意市集及節日活動，打造成文青熱點，滿足住戶需要。

除了多個市區新盤推售之外，坐擁北部都會區的發展優勢及錦上路鐵路上蓋優勢的珀瓏I亦出動搶攻新盤市場，項目採取貼市價開售策略，亦較同區新盤低逾1成，吸引力大大增加。

至於同樣位於新界石白角的新盤SILICON HILL，涉及1,871伙，項目主打綜合創科生活區、科學園園區、中文大學及中大醫院，將來規劃可以媲美硅谷，項目預計於5月推售，把第二季的新盤推售戰推向熾熱。

而事實上，新盤市場經過一整季的沉寂，已積聚不少購買力，在疫情緩和加上限聚令逐步放寬，一手市場已急不及待強勢起動，預料將會再次重奪樓市焦點，若銷情理想，市場的購買力將會再次爆發，同時帶動二手市場氣氛，刺激次季整體交投。

香港置業營運總監及九龍區董事 馬泰陽