陳永傑：香港樓市將由小陽春轉入大牛市

第五波疫情受控，政府放寬限聚措施，加上消費券助力，復活節假期市面已回復暢旺。樓市亦隨着第五波受控而復活，復活節假期的周六日更錄得27宗成交，創11個月新高。

多個新盤於政府宣布將放寬社交距離措施後，已磨拳擦掌準備開售，單是4月下旬短短一周內已有四個全新項目推出，啟德兩項目共860伙，錦上路項目第一期715伙，大角咀項目614伙，四個項目將於短期內為市場提供逾2100伙一手供應，發展商開價相當克制，新盤百花齊放下，消費者成最大得益者，相信累積已久的購買力，會隨着一手全新項目推出而爆發。事實上，自第五波疫情回落後，一手市場已瞬間回暖，4月首21日已錄逾250宗一手成交，較3月全月多出6成，樓市最壞時刻已過去。預期第二季一手成交可達6,000宗，較首季急升5倍，樓市進入大牛市。

樓價方面，中原城市領先指數於四月第二個星期開始，已連升兩周，累升1.3%，幅度不小，而反映經紀人對樓市前景看法的中原經紀人指數CSI，更連升6周，代理為接觸客戶最前線，CSI連升反映市場正充斥樂觀情緒。以上不論成交量及樓價數據，皆反映了本應在新年後出現的小陽春，延遲至四月份出現。

雖然市場擔心美國加息幅度擴大，對買家的置業負擔增加，惟香港金融系統資金充裕，過往歷史反映香港未必跟足美國加息步伐，而且回顧對上一次美國加息於2018年，年內中原城市領先指數CCL不跌反升，樓價升幅3.8%。筆者相信美國加息只為香港樓市買家帶來短暫心理影響，長遠於通脹及貨幣貶值的威脅下，物業仍是保值工具的首選。內地降準，將更加資金流轉，新一任特首上任，將為香港帶來新景象，市場更憧憬通關有望，種種對樓市利好消息湧現，筆者對第二季樓市感相當樂觀，料樓價季內升5%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑