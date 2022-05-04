道期牛皮　布油升2.5%

●美匯指數報103.45；港匯見7.8488；離岸人民幣(CNH)報6.6508；美元兌日圓報103.45；歐元企1.0526，英鎊處1.2507。金價報1,871美元。布油報107.68美元，紐油報105.24美元。比特幣企3.8萬美元水平。道指期貨升55點。

●市後關注點

20:15 美國4月ADP私人就業職位

20:30 美國3月貿易赤字

22:00 美國4月ISM服務業採購經理指數(PMI)

-劉強東連日減持，京東健康股價急插13%。

-大摩指美團屬行業首選，上調目標價至240元。

-滙豐推的士綠色融資計劃，支持運輸低碳轉型。

●內地五一長假最後一天，A股繼續休市，明日(5日)復市。

●中國經濟：

-內地民營煉油商傳正以折扣價買俄國原油。

-上海公布工程建築工地復工復產名單，騰訊阿里項目有份。

-星展料中國經濟僅增4.8%，人民幣有貶值壓力。

-人行增1,000億人幣專項再貸款額度，以增強煤炭儲備能力。

●香港經濟：

-星展削港今年GDP增長預測至1.7%，料次季仍錄負數。

●生活成本高企，英國信用卡借款料創5年新高。

●大華銀行首季賺9.06億坡元，按年跌10%。

●野村新聘3名高層駐港，加強中國投資銀行業務。

●受內地高關稅打擊，澳洲葡萄酒出口銳減26%。

●晶片短缺！四家日本車廠上月美國銷量大減27%。

●傳Apple已聘請福特前高層拓電動車業務。