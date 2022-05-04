道期牛皮 布油升2.5%
2022年05月04日 16:11
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●美匯指數報103.45；港匯見7.8488；離岸人民幣(CNH)報6.6508；美元兌日圓報103.45；歐元企1.0526，英鎊處1.2507。金價報1,871美元。布油報107.68美元，紐油報105.24美元。比特幣企3.8萬美元水平。道指期貨升55點。
●市後關注點
20:15 美國4月ADP私人就業職位
20:30 美國3月貿易赤字
22:00 美國4月ISM服務業採購經理指數(PMI)
●恒生指數全日收報20,869點，跌232點或1.1%。國企指數收報7,137點，跌129點或1.78%；科技指數收報4,264點，跌145點或3.29%。主板成交724億港元。https://bit.ly/3KFdpI7
-劉強東連日減持，京東健康股價急插13%。
-大摩指美團屬行業首選，上調目標價至240元。
-滙豐推的士綠色融資計劃，支持運輸低碳轉型。
●內地五一長假最後一天，A股繼續休市，明日(5日)復市。
●中國經濟：
-內地民營煉油商傳正以折扣價買俄國原油。
-上海公布工程建築工地復工復產名單，騰訊阿里項目有份。
-星展料中國經濟僅增4.8%，人民幣有貶值壓力。
-人行增1,000億人幣專項再貸款額度，以增強煤炭儲備能力。
●香港經濟：
-星展削港今年GDP增長預測至1.7%，料次季仍錄負數。
●生活成本高企，英國信用卡借款料創5年新高。
●大華銀行首季賺9.06億坡元，按年跌10%。
●野村新聘3名高層駐港，加強中國投資銀行業務。
●受內地高關稅打擊，澳洲葡萄酒出口銳減26%。
●晶片短缺！四家日本車廠上月美國銷量大減27%。
●傳Apple已聘請福特前高層拓電動車業務。