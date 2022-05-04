調查：逾半投資者料通脹將持續超過1年

瑞銀發表季度《投資者情緒調查》顯示，高凈值投資者為烏克蘭戰爭對全球經濟和通脹上升的影響感到憂慮，92%的投資者預計戰爭會加劇通脹，逾半認為通脹將持續12個月以上。

調查指出，一半的受訪投資者認為市場波動率高於平時。大多數投資者預計戰爭會對經濟產生負面影響，66%預期能源價格會上漲，而64%的投資者預計全球將出現更大的不穩定性，60%則擔心網路攻擊會增加。

目前，投資者尚未調整他們的投資組合，但他們將於市場進一步下跌時採取行動。現在許多人更傾向考慮購買黃金、國內股票和石油，而科技和能源仍然是當前市場環境中最具吸引力的行業。

由於地緣政治不穩定，材料成本上升，稅收增加，監管加強和供應鏈出現問題，企業家的擔憂在此季度有所增加。他們對自己的企業在未來12個月的發展信心下降了11個百分點。調查發現，企業家正在調整他們的招聘和投資計劃，專注於增加員工福利和資訊科技支出，並提升員工才能。

針對亞太地區，亞洲投資者對其所在地區的股票市場未來6個月的前景及整個經濟保持樂觀。計劃在未來6個月內增加投資的受訪者略為減少2個百分點。在中國，新冠疫情仍然是許多人關注的問題(45%)，但在更廣泛的亞太地區，對疫的擔憂已經由上季的51%，降低至47%。

是項調查訪問了全球14個市場2,500多名投資者和1,000名企業家。