工業物業佔本港首季整體市場大額成交總額5成

第一太平戴維斯回顧今年首季物業投資市場表現時指出，第5波疫情下本港物業投資市場轉靜，各類物業的交投均有減少，但季內仍錄小量大額成交，反映投資者繼續垂青回報穩健的物業，有望為第二季市況帶來轉機。首季整體市場錄得的整幢或持有大部分業權的成交，以成交總額佔比作分析，工業物業成交額佔了總金額的50%，零售商場及酒店亦分佔30%及17%。

投資者市場方面，私募股權房地產基金在總成交金額的佔比高達56%，本地資金也佔約44%，兩者成為首季市場的主導者。事實上，私募房地產基金自2020年以來在本港物業市場上的投資額已達到419億元，其對工業物業更是情有獨鍾，在該類物業的投資佔比自2020年約15%，急增至2021年的約61%。

而今年首季第一太平戴維斯共促成13宗單價在1,000萬港元以上的大額物業成交，涵蓋多個物業類型。該行香港董事總經理、投資及銷售部主管袁志光表示，雖然首季投資市場非常沉寂，但投資者最近已逐漸放眼於零售及酒店物業，疫情趨緩，社交距離措施放寬，有助促進零售區的人流，為舖租帶來重要的支持，若疫情進一步減退，通關有望，則酒店物業的前景將會更為看好。上述因素促使部分投資者趁物業價格已有較大回調時盡早入市。

該行副董事總經理暨九龍銷售部主管蕭兆新指，近年基金等投資者大手進行工業買賣，為分層工廈及倉庫的價格帶來支持。工業物業市場去年出現一輪熾熱成交，買賣宗數幾乎是2020年的3倍，惟今年首季投資宗數亦按季大跌約33%至570宗，當中僅有兩宗為整幢物業成交。不過，由於疫情下電子商貿的需求有增無減，導致物流物業的需求仍然穩固，投資者仍然繼續積極尋找工業物業投資機會，特別是呎價較小、回報率達3厘或以上的最受青睞。

該公司香港住宅銷售、發展及投資部資深董事及部門主管黎漢群稱，本港豪宅市場在首季開局不俗，頻錄大手成交，但第5波疫情爆發，加上俄烏戰事及加息周期等外圍因素，令市場活動驟減。然而隨着疫情逐步緩和，近期成交以特色項目為主，價格亦逐漸邁向疫情前水平，預料來季投資者及基金等對豪宅及地皮的興趣將會持續。