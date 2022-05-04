工廈重建補地價先導計劃獲9宗申請　5宗已簽立契約

有立法會議員就工廈重建標準金額補地價先導計劃概況作出提問，發展局局長黃偉綸指出，截至今年4月中約一年多時間，共有9宗合資格土地契約修訂的申請人選擇先導計劃的標準金額選項，當中7宗已經與地政總署就補地價金額達成協議，其中5宗已簽立契約修訂文件，有兩宗預計於三個月內完成簽立文件，其餘兩宗正在處理中。

資料顯示，上述5宗已簽立契約修訂文件的個案，涉及總補價金額逾20.14億港元，重建後提供約71.58萬方呎樓面面積。其中補價金額最高為帝國集團旗下黃竹坑道36號地盤，以5.3162億元成補地價，總樓面約16.36萬方呎。

另有3宗同類個案位於觀塘區，其中麒豐資本旗下的鴻圖道32號榮興利工業大廈，補價金額4.8679億元，項目已獲城規會批准重建為1幢35層高商業樓宇，重建後約14.75萬方呎樓面。而同區大業街4號工廈物業，以及偉業街132號冠美中心，補價金額分別3.2106億及2.0736億元。

餘下一項為新界項目，葵涌藍田街2至16號聯發工業第一大廈及嘉宏物流中心，相關補地價金額為4.675億元。

黃偉綸指出，為推動業權人盡快開展重建計劃，該先導計劃設有時限，原定為期兩年，政府於今年3月底宣布延長1年，至2024年3月31日，期間已公布的標準金額繼續適用。

鑑於業界對先導計劃反應正面，施政報告已宣布把標準金額評估地價的方式，擴展至新發展區的土地契約修訂，有關詳情亦已於今年3月底宣布。政府會繼續檢視標準金額的實施情況，考慮擴展標準金額應用的可行性。