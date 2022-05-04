業主扭擰反而賺少咗！新葵興花園兩房售660萬

中原許偉業表示，樓市氣氛轉旺，部分買家追價入市。葵涌新葵興花園C座中層4室，實用面積約480方呎，兩房間隔，有裝修，叫價720萬港元。由於單位屬「現契」，目前已沒有按揭，原業主不急於沽貨，叫價時高時低，放盤多月，多次獲準買家還價685萬至690萬元洽購，但仍然拒售。

3月份市況好轉，即加價至700萬元，但踏入4月，新盤搶走不少購買力，業主無奈面對現實，降價至665萬元，最終以660萬元沽出，呎價約13,750元。

許偉業指，新買家為區內租客，租樓長達6年，已厭倦搬屋，見上址有裝修，初時還價650萬元，但見業主態度強硬，最終追價10萬元入市。原業主則於2013年1月以360萬元買入，持貨9年轉售，帳面獲利300萬元，升值約83%。

【市場續錄移民盤】

另外，市場續錄移民盤急賣蝕讓個案。美聯林莊姿表示，西貢逸瓏海滙1座高層K室，實用面積約457方呎，一房連儲物房間隔，開放式廚房設計，吸引用家承接。單位原先放盤叫價760萬元，其後減價至740萬元，原業主移民急讓，最終降至660萬元沽出，累減100萬元，呎價約14,442元。資料顯示，單位於2017年11月以約732.6萬元購得，是次轉手帳面貶值逾70萬元離場。