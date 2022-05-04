Airbnb：全球旅遊旺到夏季　幾時到香港人去玩？

全球報復式旅遊旺到夏季！為港人熟悉的跨國民宿短租平台Airbnb最新披露，平台的預訂量在今年第一季創新高，顯示受疫情衝擊的旅遊住宿需求較2019年疫前更搶手。公司首季收入達15.08億美元，按年飆70%，勝市場預期14.5億美元；季度虧損從2021年第一季的11.72億美元大縮至1,879萬美元，幅度達98%；每股僅蝕3美仙，遠好過預期蝕29美仙。公司預計，今夏即將迎來「旺盛的旅遊需求」。

儘管Omicron肆虐造成全球疫情緊張，但今年首3個月Airbnb住宿「過夜和體驗預訂量」(Nights and Experiences Booked)超過1.02億次，按年大升59%，創下新的季度紀錄，帶動首季總預訂價值(GBV)達172億美元，按年增長67%，好過預期159億美元；平均每日房價為168.07美元，按年上升5%。從旅行日數來看，28天或以上的長期住宿是Airbnb增長最快的類別，佔第一季預訂住宿晚數的21%。

展望未來，公司坦言客戶預訂量高於以往，儘管面對俄烏戰事、變種疫情及通脹加劇，但仍可看到強勁且持續的被壓抑需求。截至4月底，夏季旅遊旺季的預定住宿晚數相較疫情前的2019年大增30%，次季平均每日房價料大致相同，故預計首季收入增長強勁的表現將延續至第二季。Airbnb日前也宣布，自9月開始，員工每年可以在多個國家或地區的任何地點生活和工作長達90天，讓員工可以一邊工作，一邊體驗異地生活。

公司行政總裁Brian Chesky說：「我們搭上去年開始的旅遊復甦勢頭，特別受到北美複合增長所鼓舞，尤其美國今年以來的本土需求已超越我們的內部評估，同時深受美國國際訂單超越2019年水平所激勵。」他預期，Airbnb於今年第4季的需求將超越歷史水平，預示消費者信心在夏季過後仍將維持強勁。

市場分析師也認同，Airbnb幾乎每個細分項目都超乎預期，夏季和直至今年底的預訂趨勢強勁。展望未來，都會地區、跨境和亞太地區的旅遊復甦，應該會推動額外的預訂量增長。

事實上，Airbnb和競爭對手網上旅遊平台Expedia及Booking皆估計，今夏是業界歷來最好生意的旺季之一，屆時消費者將宣洩被壓抑的國內外旅遊需求。正因如此，Airbnb料次季收入可達20.3億至21.3億美元，超過市場預期的19.7億美元。

對港人來說，目前部署外遊更添匯價優勢。在美元強勢下，一眾非美元貨幣弱勢持續，日圓兌每美元周三依然徘徊130關，即每百日圓兌港元於6算水平上落；歐元兌美元在1.05的低位，兌港元僅8算；英鎊兌美元則掙扎在1.25水平，兌港元於9.8浮沉。市場關注美國聯儲局落實再度加息後，各大央行如何應對。印度昨率先加息0.4厘，基準利率上調至4.4厘；冰島加息1厘，至3.75厘。