【人口危機】日本兒童人數連跌41年　較高峰跌一半

周四(5日)是日本的兒童節，該國總務省於周三(4日)公布截至今年4月1日，未滿15歲的兒童人數料為1,465萬人，較去年減少25萬人。日本兒童人數自1982年以來，已連續41年出現負增長，亦寫下新低紀錄。

總務省數據顯示，日本未滿15歲的兒童當中，男童有751萬人，女童有715萬人。其中，12至14歲兒童共有323萬人，而0至2歲兒童共251萬人，年齡層愈低、人數也愈少，反映出日本少子化現象。該國兒童人數高峰出現於1954年(達2,989萬人)，而目前兒童人數僅及當年一半水平。

目前日本兒童人數，佔日本總人口的11.7%，按年減少0.1個百分點；以佔比來看，由1975年之後就年年下降，至今已有48個年。而在1950年，當時日本兒童人數曾佔總人口的1/3以上。此外，目前日本65歲以上的高齡人口，佔該國總人口29%。

與其他國家相比，日本兒童人口佔比明顯較低。據聯合國2020年統計，美國及中國的兒童人口佔比約18.6%，英國為17.9%，德國為13.8%，印度高達28.1%；而在人口數量超過4,000萬人的國家當中，日本兒童人口比例最低，僅11.7%。