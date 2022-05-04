【全球糧荒】印度或限制小麥出口 小麥期貨即飆升
2022年05月04日 19:16
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外媒報道，印度正經歷史上最高溫天氣，破壞農作物生長，印度考慮限制小麥出口。若然印度真的禁小麥出口，全球有可能爆發大規模糧荒。
事緣有「全球糧倉」之稱的烏克蘭，目前陷入長期戰火之中，今年以至未來數年的糧食出口都有機會銳減。因此，市場預期印度出口可一定程度上緩解全球糧荒問題，惟目前情況來看，仍充滿變數。小麥期貨昨應聲抽高逾2%，報每蒲式耳1,070.38美仙，再度挑戰2008年高位。
而且，由於俄烏戰爭干擾農作物肥料供應，帶挈加拿大鉀肥龍頭企業Nutrien(NTR)坐收漁人之利。受惠於化肥價格飆升，該企上季淨利潤按年狂增9.41倍至13.85億美元(約108.03億港元)，創歷史新高，並大幅上調全年業績指引。消息刺激本港上市化肥股逆市做好，中化化肥(00297)周三急彈6.15%，中海石油化學(03983)和中國心連心化肥(01866)，分別漲3.2%及2.6%。
由於歐美國家對全球主要化肥出口國俄羅斯及白羅斯祭出制裁，嚴重限制化肥供應。該企將今年鉀肥銷量預測上調到1,450萬至1,510萬噸，並料全年經調整後的EBITDA(除息、稅、攤銷及折舊前利潤)為145億至165億美元，明顯高過先前估計的100億至112億美元。
為應對肥料及燃料成本上漲，外媒報道，全球咖啡最大生產國越南的農民正試圖減少對咖啡樹的投資，並擴大種植利潤更高的農作物，如牛油果、榴槤及黑胡椒等以增加收入。越南咖啡及可可協會更預計，下季當地咖啡豆產量將按年下跌一成。