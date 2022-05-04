【全球糧荒】印度或限制小麥出口 小麥期貨即飆升

外媒報道，印度正經歷史上最高溫天氣，破壞農作物生長，印度考慮限制小麥出口。若然印度真的禁小麥出口，全球有可能爆發大規模糧荒。

事緣有「全球糧倉」之稱的烏克蘭，目前陷入長期戰火之中，今年以至未來數年的糧食出口都有機會銳減。因此，市場預期印度出口可一定程度上緩解全球糧荒問題，惟目前情況來看，仍充滿變數。小麥期貨昨應聲抽高逾2%，報每蒲式耳1,070.38美仙，再度挑戰2008年高位。

由於歐美國家對全球主要化肥出口國俄羅斯及白羅斯祭出制裁，嚴重限制化肥供應。該企將今年鉀肥銷量預測上調到1,450萬至1,510萬噸，並料全年經調整後的EBITDA(除息、稅、攤銷及折舊前利潤)為145億至165億美元，明顯高過先前估計的100億至112億美元。

為應對肥料及燃料成本上漲，外媒報道，全球咖啡最大生產國越南的農民正試圖減少對咖啡樹的投資，並擴大種植利潤更高的農作物，如牛油果、榴槤及黑胡椒等以增加收入。越南咖啡及可可協會更預計，下季當地咖啡豆產量將按年下跌一成。