全球2成貨櫃船塞在港口　供應鏈受阻再激化通脹

在中國的封控措施和俄烏戰爭等緊張局勢下，供應鏈問題正進一步惡化，從而推高商品成本，加劇通脹。加拿大皇家銀行(RBC)發表最新報告指出，全球大部分港口的塞港情況比去年更嚴重，目前大約有兩成的貨櫃船隊正塞在各個港口，準時到達目的地的船隻比率低於40%。

報告追蹤全球最大且最有影響力的22個港口現況後發現，目前在上海港外等待停泊的船隻數量達344艘，較過去一個月增加34%，而貨物從中國倉庫運往美國的時間也比往常多出74天。

目前歐洲港口來自中國內地的貨輪平均延誤4天，引發一系列連鎖效應，要將歐洲製成商品運往美國東岸時，卻發現空櫃陷入短缺。美國最熱鬧港口洛杉磯長灘港塞港情況未見緩和，周一有19艘貨櫃船「排隊」，周轉天數達6.9天，較疫前增加一倍。

RBC的報告指出，全球港口堵塞的情況正在惡化，而且愈來愈廣泛，難以判斷何時才會改善。儘管過去幾個月的船隻延誤略有改善，但3月份全球船隻抵達目的地的平均延誤天數仍達7.26天，過去在正常情況下很少超過4.5天。

由於船隻與貨櫃必須在正確的時間和地點同時出現，才能避免訂單遭取消，兩者若無法對得上，船隻就無法載滿貨物，故相同數量的貨物就需要更多船隻來運送。隨着國際海運客戶的成本節節上升，最終將反映到消費者身上，從而加劇本已十分嚴重的通脹問題。