交投增多令議價空間收窄　藍天海岸三房僅減22萬易手

各區二手交投持續增加，業主議幅開始收窄，東涌區5月暫錄6宗二手買賣，其中藍天海岸套三房海景單位，僅減價22萬元，即售1,128萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯呂昕熹稱，堅尼地城泓都3座低層A室，實用面積約448方呎，兩房間隔，擁海景，獲同區租客垂青，原業主開價約1,080萬元，議價後斥資1,060萬元成交，呎價約23,661元。

●香港置業譚浩智指，西營盤63 Pokfulam第2座中層B室，實用面積約310方呎，一房間隔，以2.1萬元放租約1個月後，即獲外區客接洽，議價後減價約2,500元，以約1.85萬元獲承租，呎租近60元。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角渣華道98號低層B室，實用面積約306方呎，一房設計，成交價約675萬元，呎價約22,059元，原業主2010年一手以520萬元購入，持貨12年帳面獲利155萬元，期間單位升值約30%。

●美聯黎泳傑表示，筲箕灣新成中心C座為中層1室，實用面積約293方呎，叫價約530萬元，議價後以約505萬元成交，呎價約17,235元，新買家為外區客，入市自用，原業主於2018年3月以約452萬元購入，帳面獲利約53萬元，物業升值約12%。

●世紀21Q動力招潔冰表示，小西灣藍灣半島6座高層F室，兩房半設計，實用面積約492方呎，為鄰近子女上學及照顧家人，租客以1.85萬元承租，呎租約38元。

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九龍區

●中原洪金興稱，茶果嶺麗港城5月暫錄3宗買賣，平均實用呎價約14,319元，屋苑5座低層C室，實用面積約517方呎，兩房間隔，以698萬元成交，呎價約13,501元，原業主於2003年5月以130萬元買入，持貨剛剛19年帳面獲利568萬元，單位升值逾4.3倍。

●香港置業沈行進稱，九龍灣居屋麗晶花園11座中低層B室，兩房間隔，望山景，實用面積約407方呎，以約1.25萬元放租兩星期，吸引外區客洽詢，議價後減價1,000元，以1.15萬元租出，呎租約28.3元。

●香港置業胡國安表示，牛頭角得寶花園4月暫錄約5宗買賣，較上月同期4宗上升，包括E座高層8室，實用面積約265方呎，一房間隔，以450萬元放盤約半年後，即獲同區客洽詢，減價16.2萬元，終以約433.8萬元成交，呎價約16,370元，新買家為首置客。

●中原程智聰指，長沙灣泓景臺7座高層H室，實用面積約475方呎，兩房間隔，以1.85萬元租出，呎租39元，上址業主於2017年3月以738萬元買入。

●美聯張靖稱，長沙灣泓景臺6座高層B室，實用面積約512方呎，兩房間隔，吸引用家承接，叫價920萬，僅輕微降價2萬，即獲承接，成交價918萬元，呎價約17,930元。

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新界區

●中原陳偉業表示，東涌區5月速錄得6宗二手買賣，包括藍天海岸1座極高層D室，實用面積約806方呎，套三房連儲物房間隔，享全機場海景，叫價1,150萬元，議價後以11,28萬元沽出，呎價約13,995元，新買家為外區換樓客，由兩房升級至三房單位。

●利嘉閣司徒俊傑指，葵涌雍雅軒1座低層E室，實用面積約450方呎，兩房間隔，望市景，開價710萬元，最終以655萬元沽出，呎價約14,556元，新買家為外區上車客，屋苑目前約有10個放盤，叫價由620萬元起。

●美聯周麗萍稱，屯門新屯門中心1座低層C室，實用面積約462方呎，兩房間隔，最初開價560萬元，累減6%至526萬元，新買家以首置名義入市自住，呎價約11,385元。

●祥益林英傑表示，屯門瓏門3座高層B室，實用面積約498方呎，兩房間隔，區內客見屋苑配備會所設施，更位於鐵路站上蓋及市中心，業主有1,500元的議價空間，租客遂便決定以1.65萬元即睇即租，呎租約33.1元。

●祥益黃肇雯指，天水圍嘉湖山莊賞湖居2座低層C室，實用面積約551方呎，三房間隔，區內首置客垂青見單位有裝修連基本傢電，可即買即住，加上屋苑鄰近家人，方便照應，遂便決定即睇即買，以585萬元購入住用，呎價約10,617元。

●祥益黃肇雯稱，天水圍居屋天富苑P座中層8室，實用面積約506方呎，兩房間隔，日前獲區內綠表客垂青，原業主有5萬元的議價空間，在未補價第二市場以355萬元成交，呎價約7,016元。

●中原何家樂透露，天水圍居屋天祐苑C座高層3室，實用面積約603方呎，現間作三房設計，未補價第二市場叫價388萬元，經議價後，以358萬元沽出，呎價約5,937元，新買家為用家。

●美聯馮根明指，元朗朗城滙2座中層D室，兩房間隔，實用面積約484方呎，外區買家以908萬元買入，較開價低6%，呎價約18,760元，原業主在2019年3月以793萬元一手購入，持貨約3年帳面賺115萬元，物業升值約14.5%。

●世紀21宇田羅家威表示，大埔居屋寶雅苑A座高層16室，實用面積約381方呎，原先開價560萬元，減價約14%成交，獲用家於已補價自由市場以約482萬元承接，呎價約12,651元。

●中原曾紀賢稱，火炭駿景園4月錄約7宗二手買賣，最新錄得5座高層D室，實用面積約676方呎，套三房間隔，望內園景，開價約1,100萬元，零議價易手，呎價約16,272元，原業主於2003年12月以303萬元購入，持貨峙約19年帳面賺約797萬元。

●中原黎宗文表示，沙田第一城5月暫錄約4宗買賣，屋苑46座中層F室，實用面積約284方呎，兩房間隔，開價約550萬元，2月減至530萬元，日前議價後以518萬元易手，呎價約18,239元。

●世紀21奇豐周淑萍指，沙田第一城35座中層B室，實用面積約707方呎，套三房間隔，望園景，叫價1,000萬元，放盤8個月，調整至985萬元沽售，減幅約1.5%，呎價約13,932元。

●中原歐偉基透露，沙田碧濤花園錄5月首宗買賣，單位為3期雅芝閣中層B室，實用面積約702方呎，套三房間隔，最初開價約960萬元，經議價後以950萬元獲承接，呎價約13,533元，新買家為換樓客。

●中原杜文俊指，沙田好運中心4月共錄約11宗買賣，屋苑榆林閣中層E室，實用面積348方呎，兩房間隔，放盤時開價約580萬元，日前議價後以575萬元易手，呎價約16,523元，新買家為用家。

●中原侯惠良表示，沙田居屋愉田苑A座中層1室，實用面積約466方呎，兩房間隔，日前於已補價自由市場價以619萬元易手，呎價約13,283元，原業主則於2017年以465萬元購入，持貨約5年，帳面獲利約154萬元，單位升值約33.1%。

●美聯陳德涪稱，馬鞍山嵐岸3座低層G室，實用面積約831方呎，套三房連儲物室間隔，客人原居住元朗區，為方便子女上學，特意到區內物色租盤，議價後以月租2.18萬元成交，呎租約26.2元。

●美聯陸楚江指，馬鞍山泓碧2座中層G室，實用面積約473方呎，兩房間隔，享全海景，叫價約920萬元，有裝修，經一輪議價後，獲外區客以895萬元購入，呎價約18,921元，原業主於2019年5月以約825.2萬元購入，帳面獲利約69.8萬元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山薈朗1座低層B5室，實用面積約411方呎，兩房間隔，議價後以700萬元易手，呎價約17,032元，原業主於2016年以523萬元購入，持貨6年帳面獲利約177萬元，單位升值約33.8%。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山曉峯灣畔4座高層D室，實用面積約684方呎，套三房間隔，開價約1,048萬元，議價後以1,020萬元易手，呎價約14,912元，屬近期高價成交。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山居屋錦鞍苑C座中層1室，實用面積約554方呎，三房間隔，望園景，已補價自由市場原先叫價630萬元，放盤4個月，獲買家以620萬元承接，呎價約11,191元。

●世紀21奇豐楊麗娟指，馬鞍山居屋愉翠苑A座高層2室，實用面積約650方呎，套三房間隔，叫租1.8萬，以月租1.75萬元租出，呎租26.9元，業主於2017年9月購入，當時作價765萬元，現以月租1.75萬元租出，租金回報率約2.7厘。

●中原黃仕斌表示，將軍澳中心1座高層C室，實用面積約674方呎，套三房間隔，擁海景，最初開價1,250萬元，日前以1,240萬元易手，呎價約18,398元，原業主於2010年2月以505.5萬元買入，持貨12年帳面獲利734.5萬元，單位升值約1.45倍。

●利嘉閣徐浩煇稱，將軍澳新都城3期1座中層G室，實用面積約626方呎，套三房間隔，成交價931萬元，呎價約14,872元，屋苑3期現時約有11個同類型單位放售，入場費由910萬元起。

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